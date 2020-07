Ecco perché dovresti pulire i vetri con il giornale. Il risultato è fantastico. Diciamo addio ai panni di stoffa per pulire i vetri. Esiste un semplice trucco che vi permetterà di avere dei vetri splendidi e splendenti.

Ecco perché dovresti pulire i vetri con il giornale. Il risultato è fantastico

Il vero problema di quando si lava un vetro, non è tanto quale prodotto si usa. Si possono usare tantissimi prodotti: sapone per piatti, acqua e sapone oppure quelli specifici per vetri. Quello che è veramente importante è: il non lasciare segni. È un problema comune a chiunque abbia mai pulito le finestre. Si passa più di un’ora a pulire le finestre della propria casa e, nonostante tutti i problemi, dopo pochi minuti sono di nuovo coperte di macchie e striature. Per evitare che ciò accada in futuro, dovresti provare a pulire le finestre con un giornale. Se invece vuoi sapere cosa succede se spruzzi l’aceto sulle finestre prima di aprirle clicca qui.

Come devo fare per avere dei vetri senza segni?

Come prima cosa si ha bisogno di alcuni elementi base che si trovano in quasi tutte le case. Prendete acqua, aceto e sapone per piatti. Mescolate insieme l’acqua, l’aceto e il sapone per piatti. Strofinate il giornale in mano e immergetelo nella miscela. Poi, usatelo per strofinare la finestra con movimenti circolari. Dopo aver strofinato l’intera finestra in questo modo, strofina il giornale in direzione verticale e orizzontale fino a quando tutte le macchie non saranno scomparse.

Se poi la possedete potete usare una spatola per togliere l’acqua dalla finestra e noterete che tutte le macchie e le striature sono sparite. Se non possedete una spatola, potete tranquillamente continuare con i vostri movimenti sul vetro.

Ma perché il giornale non lascia segni sul vetro? La carta e l’inchiostro fungono come una sorta di strofinaccio per la finestra, ma non danneggiano il vetro. Ovviamente questo metodo è applicabile anche su altre superfici come ad esempio per pulire gli specchi.