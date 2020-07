Dal 16 giugno 2020 gli automobilisti non professionisti hanno la possibilità di siglare un nuovo tipo di ‘contratto base’. La Rc risponde al doppio obbligo necessario per circolare con un veicolo. Ossia il dovere del proprietario di assicurarsi e quello della compagnia di stipulare il contratto con chiunque ne faccia richiesta. Rimane in ogni caso la possibilità di integrare il contratto base con altre coperture facoltative secondo il concetto di responsabilità civile. Garantendo cosi una scelta contrattuale maggiormente consapevole. Inoltre, il nuovo contrattato sarà presentato anche sul sito web delle compagnie.

Condizioni e regole della nuova polizza

Quali sono le caratteristiche della nuova polizza di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e chi la può sottoscrivere?

A proposito le nuove regole del contratto base RC auto confermano l’obbligo di stipulare il contratto di assicurazioni sulla responsabilità civile solo per i veicoli a motore. Ma il contratto base è indirizzato ai soli consumatori non professionisti. Perciò il consumatore privato potrebbe restare escluso dal contratto base.

Per quanto riguardano le condizioni della polizza, le imprese assicurative hanno la possibilità di fissare autonomamente il prezzo del contratto. Inoltre, a titolo facoltativo possono proporre all’automobilista un premio a seconda delle condizioni stabilite, inserendo delle clausole che aumentino o limitino le coperture.

Servizi e garanzie aggiuntive

Possiamo quindi concludere dicendo che le nuove regole del contratto base RC auto indicano che nel contratto base deve restare obbligatoriamente soltanto la copertura della responsabilità civile. Tutti gli altri servizi e garanzie aggiuntive come le garanzie accessorie ne restano fuori. Infatti, queste potranno essere proposte come ‘optional’. Potrete ancora richiedere le coperture su furto, eventi atmosferici, incendio o tutela legale ma saranno considerate come elementi aggiunti alla Rc. Sarà possibile visionare il nuovo contratto di base sul sito web delle compagnie assicurative.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Come al solito si consiglia di leggere sempre il formulario che si sottoscrive ogni qualvolta si a che fare con contratti prestabiliti.