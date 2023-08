Ecco perché dovremmo avere questa pianta in casa o sul balcone: i suoi benefici sono davvero numerosi

Ecco una pianta che non solo decora e abbellisce i nostri spazi ma in grado di apportare notevoli benefici. Ecco di cosa si tratta

Il nostro balcone o terrazzo è un angolo dove trascorrere parte del tempo libero per rilassarci, magari leggendo un libro. Ma anche per gustare un aperitivo o cenare all’aria fresca con la famiglia o con gli amici. Tanti amano avere piante e fiori sul terrazzo per dedicarsi al giardinaggio e molti creano addirittura un orticello dove far crescere le verdure preferiti. Molte piante peraltro aiutano a tenere lontano zanzare, mosche ed altri insetti fastidiosi, come la lavanda o la menta.

Ma una pianta che tutti dovremmo tenere in giardino o sul balcone per gli incredibili effetti benefici che può regalarci è l’aloe vera. Si tratta di una pianta molto facile da curare che può tenersi anche dentro casa senza troppe difficoltà. Esistono molte varietà di aloe, ma la più conosciuta è l’Aloe vera. Le sue foglie sono carnose e disposte a rosetta, sono succulente e piene di gel. Le sue foglie presentano un margine spinoso e sono di colore verde brillante.

Molto bella e facile da curare

È una pianta conosciuta fin dall’antichità, in particolare, gli Egizi la utilizzavano per la cicatrizzazione, la cura e l’igiene del corpo. Questa pianta è adatta anche a chi non ha proprio il pollice verde, in quanto richiede pochissime attenzioni. Predilige il clima caldo e secco e cresce spontanea su terreni aridi e molto secchi. Può coltivarsi direttamente in vaso per utilizzarla anche da interno. Ad ogni modo amando il sole deve essere posizionata in un luogo dov’è raggiunta dai raggi solari, magari vicino ad una finestra.

Ciò che è importante è evitare stanze umide come il bagno e scegliere stanze con una temperatura più alta e secca. Se invece decidiamo di tenerla fuori, dovremo posizionarla in un angolo soleggiato. Per quanto riguarda l’irrigazione, d’estate dovremmo innaffiarla ogni due o tre settimane. Il miglior modo di darle l’acqua giusta è procedere per immersione, mettendo il vaso in una vaschetta piena d’acqua. D’inverno invece basterà l’acqua piovana, tuttavia bisogna fare attenzione alle temperature troppo rigide che mal sopporta.

Ecco perché dovremmo avere questa pianta: fa bene sia all’ambiente domestico che alla nostra pelle

La pianta di Aloe vera, oltre ad essere molto bella sia per gli ambienti esterni che interni offre incredibili benefici. Le sue foglie infatti se tagliate nella parte centrale contengono delle mucillagini di consistenza densa, simili ad un gel. Questo gel ha caratteristiche cicatrizzanti, antisettiche, disinfettanti e antinfiammatorie. Il suo gel è particolarmente indicato in caso di scottature, abrasioni e ferite. Averla in casa o a portata di mano potrebbe essere utile in caso di scottature, per alleviare il prurito o in caso di eritema solare. Inoltre, la pianta di Aloe è anche in grado di purificare l’aria del nostro ambiente domestico, assorbendo le sostanze dannose per la salute. Ecco perché dovremmo avere questa pianta in un angolo della nostra casa o del terrazzo.

