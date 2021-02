Chiariamo subito un concetto. Quando parliamo di fika svedese parliamo di un’abitudine sana che noi italiani dovremmo adottare. Non è la prima volta che Noi di ProiezionidiBorsa trattiamo l’argomento: in questo articolo spieghiamo bene di cosa si tratta.

In soldoni, è una pausa caffè molto diversa da quelle italiane. In Svezia i colleghi sono soliti mangiare insieme. Alle 10 o 11 di mattina, una volta alla settimana, ci si trova tutti in una stanza e si condivide una pausa conviviale.

Un altro pianeta rispetto a quanto siamo abituati in Italia, con i nostri manager che spesso pensano che siamo di loro proprietà. Ecco perché avremmo tutti bisogno della fika svedese, soprattutto noi italiani.

Team building

La fika è un ottimo modo per fare team building. Letteralmente, costruire uno spirito di squadra. Non è nuova l’idea per cui attorno ad una tavola imbandita si intrecciano legami e ci si apre di più. Ci si “sbottona” direbbero a Roma, e in questo caso non solo metaforicamente.

Risoluzione conflitti personali

Diretta conseguenza di ciò sta proprio nel fatto di risolvere eventuali conflitti in ufficio. Va da sé che tante persone insieme non vanno sempre d’accordo, specie quando lavorano insieme.

Il rapporto subordinato può essere causa di molteplici conflitti. Se davanti ad una tavola si possono firmare trattati internazionali, è chiaro che possiamo risolvere il nostro problema con il capo.

Relax

Naturalmente, mangiare è sinonimo di relax. Tutte quelle pratiche accatastate che ci assillano possono aspettare. Con la fika possiamo dimenticarci, anche solo per un’ora, di tutte quelle dolorose intendenze.

Energia

Il vero problema di noi italiani al lavoro è che beviamo solo caffè. Anzi, ne prendiamo anche troppi senza mangiare nemmeno uno spuntino.

Spesso perché pensiamo che non abbiamo il tempo di farlo, e a ragione. I nostri manager sono così ottusi da non capire che la produttività non è un processo intenzionale, volontario e nemmeno statico.

Per essere più produttivi dobbiamo prendere i nostri tempi, spazi e mangiare. Ecco perché avremmo tutti bisogno della fika svedese, soprattutto noi italiani.