Pochi le conoscono ma sono queste particolari orchidee le più belle secondo gli esperti

Settembre è il mese perfetto per pensare a nuove piante da acquistare per abbellire la casa, in alcuni casi perfette per scale e corridoi. Tra quelle che è possibile scegliere ci sono quelle tropicali capaci di esercitare sempre un certo fascino.

Si tratta di piante che produrranno fiori molto particolari e profumati proprio alla fine dell’estate.

Il motivo di questa fioritura tardiva è presto spiegato, infatti riescono a fiorire solamente dopo aver goduto di un periodo di caldo estivo.

Tuttavia, dal momento che molte di queste piante temono il freddo, dovranno essere riparate in casa durante il periodo invernale.

Clerodendrum trichotomun

Il Clerodendrum è un arbusto molto bello con fiori bianchi e profumati che sopravvivrà all’aperto solamente in aree miti.

Si tratta di una pianta originaria del Giappone capace di raggiungere la notevole altezza di circa quattro metri.

Il Clerodendrum è molto rustico e resiste a temperature basse fino a -8 gradi. Le infiorescenze sono molto grandi e profumate di colore variabile dal rosso al rosa e bianco.

La fioritura potrà essere ammirata dal mese di luglio sino a ottobre, anche se sarà proprio settembre il mese più soddisfacente.

Per permettere una fioritura prolungata questa pianta dovrà essere sistemata al sole. Si consiglia di prestare molta attenzione alle bacche prodotte di colore nero, sono molto velenose.

Aristolochia elegans

La seconda pianta perfetta per abbellire la casa con un tocco tropicale è l’Aristolochia elegans. Si tratta di un rampicante sempreverde originario del Brasile.

Tra le caratteristiche che rendono unica questa pianta troviamo grandi fiori molto profumati che sbocciano tra maggio e ottobre. Non tollera temperature al di sotto dei 5 gradi, per questo motivo meglio coltivarla in vaso in zone con inverni freddi.

Per una pianta sana e rigogliosa la coltivazione dovrà avvenire utilizzando un terreno ben drenato.

L’esposizione non dovrà mai essere ai raggi diretti del sole che potrebbero rovinare la pianta.

Inoltre, se tenuta in casa, meglio garantirle un buon ricambio di aria quotidiano.

Pochi le conoscono ma sono queste particolari orchidee le più belle secondo gli esperti

Le orchidee sono tra le piante preferite dagli amanti del verde. Oltre alle classiche Phalaenopsis è possibile coltivare altre varietà, tra queste la Stanhopea.

Si tratta di una specie proveniente dal Messico caratterizzata da fiori a forma di farfalla molto grandi e profumati. Pochi le conoscono ma sono queste particolari orchidee le più belle secondo gli esperti.

La coltivazione dovrà avvenire in grandi contenitori appesi e pieni di bark. Nel periodo estivo dovranno essere sistemate al riparo dal sole diretto.