Ci sarà tempo fino al prossimo 15 giugno 2021 per candidarsi al “First Round”, il programma di sostegno a beneficio di imprese e startup del Sud Italia.

Il progetto è promosso da Invitalia, la nota Agenzia Nazionale per lo Sviluppo a favore dell’imprenditoria innovativa del Mezzogiorno. E da Entopan Innovation, incubatore, acceleratore e hub di Open Innovation.

Ma entriamo nel vivo: ecco l’occasione d’oro per fare impresa, soldi e successo anche grazie ai contributi a fondo perduto in queste Regioni.

First Round, Call for Ideas

L’obiettivo strategico del progetto è di promuovere e valorizzare gli incentivi e le misure agevolative del programma “Resto al Sud”. In pratica si attiverebbero processi di empowerment e valorizzazione dei giovani talenti mediante il sostegno alla nascita e/o sviluppo di nuove imprese innovative al Sud.

È questo, in sintesi, l’obiettivo di First Round, una Call for Ideas che faccia da volano alle idee e startup innovative del Mezzogiorno. Un progetto che mira a incubare e rafforzare le iniziative imprenditoriali ad alto impatto sociale, ambientale e culturale. Idee imprenditoriali che abbiano in sé la forza di guidare le transazioni di tipo economico, sociale e tecnologico.

Al riguardo, i giovani del Mezzogiorno possono decidere se:

avviare, consolidare e accelerare la propria impresa o startup innovativa;

orientare lo sviluppo della propria impresa introducendo prodotti e/o servizi innovativi.

Dunque ecco l’occasione d’oro per fare impresa, soldi e successo anche grazie ai contributi a fondo perduto in queste Regioni.

Destinatari del programma

Il bando prevede espressamente che possono partecipare imprese e startup innovative costituende o quelle già costituite dopo il 21 giugno del 2017. Le organizzazioni devono essere localizzate in Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna. Oppure nei 116 Comuni compresi nell’area del cratere sismico del Centro Italia.

I beneficiari sono i soci delle organizzazioni che non abbiano compiuto 56 anni alla data di presentazione della domanda oltre ad essere residenti nelle aree su esposte.

Ancora, non devono risultare titolari di altre attività di impresa in esercizio alla data del 21/06/2017 e non abbiano un lavoro a tempo indeterminato. Infine, non hanno ricevuto altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio.

Le sfere di business prese a cuore dal programma sono le seguenti: agroalimentare; industria culturale e creativa; smart manufacturing. E poi salute, benessere e stili di vita; infine la energy e circular economy. Al riguardo, si invita tuttavia il Lettore alla presa visione del bando per i dettagli delle singole aree di business (ed il resto).

Nulla da eccepire: ecco l’occasione d’oro per fare impresa, soldi e successo anche grazie ai contributi a fondo perduto in queste Regioni

La Call for Ideas prevede le seguenti fasi operative: la candidatura delle proposte a First Round e una 1° selezione di un gruppo di proposte. Poi il contest e la selezione finale delle proposte, la preincubazione e l’accompagnamento delle proposte selezionate.

Sul bando è riportato anche l’intero cronoprogramma delle singole fasi, mentre il sito del programma contiene anche il formulario (scaricabile) di partecipazione.

Vasto, ricco e interessante il ventaglio degli incentivi e dei servizi offerti.

Facendo esercizio di sintesi, ricordiamo anzitutto i preziosi servizi di coaching, mentoring e advisory del progetto da sottoporre a Invitalia. Poi la possibilità di concorrere per ottenere un finanziamento massimo fino a 240mila euro (nel bando tutte le precisazioni e i dettagli del caso). Una parte di essi (fino a un massimo del 50%) sono a fondo perduto.

Infine ricordiamo gli importanti servizi d incubazione delle neo aziende, remunerabili in work for equity e servizi specialistici coperti dal bando “Resto al Sud”.

Conto alla rovescia, ecco l’occasione d’oro per fare impresa, soldi e successo anche grazie ai contributi a fondo perduto in queste Regioni. Infine, nell’articolo di cui qui il link presentiamo 3 lezioni di sport per l’imprenditore di successo.