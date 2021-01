Dalla Legge di Bilancio 2021 arrivano importanti novità riguardo l’iniziativa Resto al Sud. Il progetto mira a favorire l’autoimprenditorialità nelle regioni del Sud Italia. Grazie a questa iniziativa lo Stato ha stanziato per il Sud 1,25 miliardi di euro per nuovi imprenditori e professionisti fino a 55 anni d’età.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

L’iniziativa Resto al Sud si conferma e si rilancia con un’importante novità. Prima la platea dei beneficiari era limitata a coloro che avevano massimo 45 anni di età. Ma con la Legge di Bilancio 2021 il limite è stato innalzato a 55 anni. Inoltre, i finanziamenti a fondo perduto sono saliti al 50%.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

In una nota Invitalia, l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo, ha spiegato i motivi che hanno portato all’innalzamento del limite di età. La ragione è legata al fatto che al Sud, gli over 50 sono la categoria di lavoratori più colpita dai danni creati dalla pandemia. Con questa iniziativa si tenta di dare un’alternativa concreta a coloro che si trovano disoccupati, favorendo l’autoimprenditorialità.

Per il Sud 1,25 miliardi di euro per nuovi imprenditori e professionisti fino a 55 anni d’età

Ma in cosa consiste esattamente l’iniziativa Resto la Sud? È un incentivo per la nascita di nuovi progetti imprenditoriali o attività professionali autonome. L’iniziativa è limitata alle regioni del Sud Italia. Si possono richiedere i fondi se si ha tra 18 e 55 anni (il precedente limite era di 45 anni). Inoltre, si deve essere residenti in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia Sardegna, Sicilia. A queste si aggiungono le zone sismiche del Centro Italia comprese nelle regioni di Umbria, Lazio e Marche.

L’ammontare dei fondi stanziato per l’iniziativa Resto al Sud è di 1 miliardo e 250 milioni di euro. Ma cosa finanzia questo progetto e in che misura? Resto al Sud finanzia fino al 100% delle spese per la costituzione di una nuova azienda, per lo sviluppo d’impresa o per una nuova attività professionale autonoma.

I termini di erogazione del finanziamento

Il finanziamento è di 50mila euro per ogni soggetto richiedente. Nel caso di società composte da 4 soci, si può arrivare a un’erogazione massima di 200mila euro. Ma il contributo può arrivare fino a 60mila euro per le imprese individuali o per attività professionali.

I finanziamenti sono al 50% a fondo perduto. L’altra metà viene erogata con un finanziamento bancario a tasso zero. Gli interessi sono a carico di Invitalia.

Per tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e per le modalità di accesso ai finanziamenti, si può consultare il sito di Invitalia. Questo è il link alla pagina web del progetto Resto al Sud.

Approfondimento

Come potere avere tutta e anticipatamente l’indennità di disoccupazione garantita dalla NASPI