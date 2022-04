Ecco come riutilizzare le uova di Pasqua avanzate per creare questi golosissimi dolci farciti col gelato istantaneo

Uno dei dolci più rappresentativi delle festività pasquali è senza ombra di dubbio l’uovo di cioccolato. Questo dolce, solitamente, si dona a parenti e amici in segno di augurio e si apre rigorosamente solo durante la domenica di Pasqua. Il lunedì di Pasquetta, quindi, ci si ritrova il più delle volte a dover gestire grandi quantità di cioccolata derivante dagli avanzi. Non tutti sanno, però, che questi ultimi possono essere riutilizzati in tantissime ricette, come ad esempio i profiteroles.

In questo articolo vedremo come realizzarli in poche mosse, svelando tutti i trucchi per ottenere una farcitura davvero golosissima.

Fasi preliminari

Per realizzare i nostri profiteroles avremo bisogno innanzitutto dei bignè. Potremmo acquistare questi ultimi in qualsiasi supermercato, oppure farli in casa seguendo dei semplici passaggi. Per preparare circa 30 bignè ci serviranno:

80 g di farina;

80 ml di latte;

70 ml di acqua;

2 uova;

60 g di burro;

un pizzico di sale e uno di zucchero.

In una pentola versiamo l’acqua, lo zucchero, il latte, il sale e il burro e portiamo il tutto a bollore. Fatto ciò, togliamo la pentola dal fuoco e versiamo tutta la farina, iniziando a mescolare. Una volta ottenuto un impasto consistente, riposizioniamoci sul fuoco e continuiamo a mescolare fin quando la pasta si staccherà dalle pareti. Lasciamo raffreddare il composto in una terrina e intanto, in una ciotola, sbattiamo le uova.

A questo punto aggiungiamo le uova poco per volta e iniziamo a mescolare il composto con delle fruste elettriche. Quando l’impasto sarà liscio, siamo pronti per distribuirlo con una sac à poche su una teglia precedentemente cosparsa di burro. Inforniamo a 220 gradi per 10 minuti, poi abbassiamo a 190 gradi e proseguiamo la cottura per altri 10 minuti. Lasciamoli poi nel forno spento per altri 20 minuti. Ecco, quindi, come realizzare molto velocemente dei fantastici bignè in casa. Ora, però, occupiamoci dei profiteroles.

Ecco come riutilizzare le uova di Pasqua avanzate per creare questi golosissimi dolci farciti col gelato istantaneo

Una volta ottenuti i nostri 30 bignè avremo bisogno di:

650 ml di panna fresca;

250 g di latte;

5 g di estratto di vaniglia;

200 g di uova di Pasqua avanzate.

In una ciotola prepariamo il nostro gelato istantaneo, montando 400 ml di panna con delle fruste elettriche, aggiungendo il latte e l’estratto di vaniglia. Dopo aver ottenuto un composto omogeneo, versiamolo all’interno di una sac à poche così da poter farcire meglio i bignè. Ora non ci resta che preparare una ganache per ricoprire interamente l’esterno dei nostri bignè.

Scaldiamo gli altri 250 ml di panna in un pentolino e, quando essa avrà raggiunto il bollore, togliamolo dal fuoco. Aggiungiamo il cioccolato tritato delle nostre uova e amalgamiamo il tutto fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Ora non dovremo fare altro che immergere i bignè all’interno della crema e inserire i profiteroles in freezer per 4 ore. Una volta estratti, lasciamoli riposare per qualche minuto prima di servirli. Quindi, ecco come riutilizzare le uova di Pasqua avanzate preparando questi geniali profiteroles, talmente buoni da leccarsi i baffi.

Lettura consigliata

Il dolce pasquale per eccellenza senza burro e uova