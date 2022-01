Nei primi giorni dell’anno, alla pigrizia e al disorientamento post abbuffate, si accompagnano la speranza e l’entusiasmo per il futuro.

C’è chi controlla l’oroscopo per scoprire se sarà baciato dalla fortuna in amore o nel lavoro e c’è invece chi preferisce progettare un viaggio.

Complici i saldi, gli appassionati di moda si informano sui capi e gli accessori di tendenza, preparandosi a sfoggiarli fieramente nei prossimi mesi.

Largo anche agli amanti di cinema e serie tv, che aspettano l’anno nuovo per correre in sala o cominciare l’ennesima maratona su Netflix.

A tal proposito, ricordiamo che c’è grande aspettativa per questi film molto attesi che usciranno nel 2022 e che tutti dovremmo vedere.

Spencer

Tra i titoli più forti e acclamati, troviamo senza ombra di dubbio Spencer, dedicato all’iconica e leggendaria Lady D.

Il film indaga un momento delicato, proponendoci un’interpretazione drammatica dei giorni in cui Diana avrebbe meditato sul divorzio da Carlo.

Un ritratto sfaccettato e raffinato della principessa del popolo, previsto in uscita per il 20 gennaio, a quasi 25 anni dalla triste scomparsa.

Assassinio sul Nilo

Gli amanti del giallo e del mistero non possono perdere l’appuntamento con la riproposizione del grande classico di Agatha Christie, in sala dal 20 febbraio.

Il celebre detective Poirot, in crociera sul Nilo, a seguito di un omicidio non può che dedicarsi meticolosamente all’ennesimo caso da risolvere.

Scopriamo insieme altri film che, secondo i pronostici, potrebbero sbancare al botteghino.

The Batman

Come non citare il nuovo film con protagonista Batman, vero e proprio evergreen nella schiera di supereroi, che torna sul grande schermo il 3 marzo.

Rivisitato in chiave giovane e spietata, il nuovo Batman promette scintille non solo per la trama intrigante, ma anche per il cast stellato che la mette in scena.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Come accade per tutti i capolavori MCU, anche Doctor Strange nel Multiverso della Follia genera adrenalina ed euforia, ma dovremo aspettare fino al 4 maggio.

Dopo il notevole successo del recente Spiderman: no way home, gli appassionati Marvel vedranno Doctor Strange alle prese con la gemma del tempo.

Riuscirà a portare a termine la missione, salvando la Terra da temibili minacce?

Downtown Abbey 2

Chiudiamo con il sequel cinematografico della serie tv britannica che ha ricevuto ampio consenso dal pubblico mondiale: Downtown Abbey.

I fan della famiglia Crawley non possono certo disattendere l’appuntamento con il proseguimento della storia, nelle sale dal 24 marzo.