Ecco l’isola low cost circondata da un mare cristallino e lontana dal turismo di massa che nessuno conosce

Sole, costume da bagno, abbronzante e sdraio: è questo il sogno che in tanti vorremmo realizzare per l’estate oramai alle porte. Oppure trekking, windsurf e sport: un altro modo, più avventuroso, di vivere le vacanze. E ancora: buon cibo, cultura locale, folklore autentico. Tre diversi stili di vacanze che possono trovare la soluzione in un’unica meta, fuori dalle rotte più battute. Ebbene sì, esiste, a pochi chilometri dall’Italia, ecco l’isola circondata da un mare cristallino e lontana dal turismo di massa, che nessuno conosce e low cost.

L’isola di Karpathos

È l’isola di Karpathos, nel Dodecaneso, bagnata dalle acque placide e cristalline del Mar Egeo. Una meta dove la natura selvaggia regna ancora incontaminata. Gli amanti dei trekking in montagna possono cimentarsi con la scalata del Monte Lastos la cui vetta raggiunge i 1215 metri di altezza. Chi invece al mare non può e non vuole rinunciare non ha che l’imbarazzo della scelta tra lo oltre 50 spiagge, tutte accumunate da un mare da sogno. Le spiagge più incontaminate e selvagge si trovano al nord dell’isola. Una su tutte la spiaggia di Agios Minas, proclamata tra le spiagge più belle di tutta la Grecia. Qui regna privacy e natura assoluta. Procedendo a sud di Karpathos, invece, si trova la spiaggia di Achata. L’unicità di questa spiaggia è data dalla presenza di una distesa di sassolini d’argento bagnati da un mare verde smeraldo.

Il calore della Grecia

Gli appassionati di cultura locale, infine, verranno colpiti dall’accoglienza e dal calore della popolazione locale e dai colori intensi delle casette di Olympos, il villaggio più caratteristico dell’isola. E ancora non potranno resistere al fascino degli abiti tradizionali indossati dagli uomini e dalle donne del posto. Tra il 28 e il 29 agosto, poi, si svolge una delle feste più importanti, particolari e suggestive della Grecia: il panigiri, in onore di San Giovanni Battista. In questa ricorrenza riti religiosi e pagani si mescolano, tra canti tradizionali, improvvisazioni musicali e danze tipiche.

Ultimo aspetto, non meno rilevante. L’isola di Karpathos è ancora una delle mete meno costose in cui passare le vacanze: i voli hanno prezzi ridotti, mentre si possono trovare soluzioni per l’alloggio e per i pasti spendendo poche decine di euro.

