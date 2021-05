Moltissime delle azioni che portiamo a termine ogni giorno ci sono state insegnate dai nostri genitori, o da chi per loro, quando eravamo molto piccoli. Non dobbiamo dunque stupirci se per la maggior parte di esse non ci ricordiamo minimamente quando e in che modo le abbiamo apprese. Il più delle volte non ci interessa scoprirlo, in quanto l’importante è che le sappiamo fare. Ma alle volte, come nel caso di cui parleremo tra poco, dovremmo interessarci. Scopriamo perché. Infatti è incredibile ma gli esperti svelano che abbiamo messo i cerotti sempre nel modo sbagliato.

Scomodo da levare

Inutile sottolineare quanto siano importanti i cerotti. Eppure, per quanto siano utili, si rivelano sempre molto scomodi da levare. Infatti dopo tante ore sulla pelle facciamo fatica a staccarli, provando alle volte anche dolore. Soprattutto quando si attaccano ai peli. Non molti sanno però che questo accade perché la maggior parte delle persone non conosce il trucco per applicarli correttamente. Infatti è incredibile ma gli esperti svelano che abbiamo messo i cerotti sempre nel modo sbagliato.

In diagonale

Ed effettivamente quello che andremo a svelare è un metodo per applicare i cerotti che si rivela utilissimo, per due motivi. Innanzitutto permette al cerotto di rimanere ben saldo sul taglio o sulla ferita, impedendogli di muoversi continuamente o peggio ancora di staccarsi. In secondo luogo perché permetterà a chi lo indossa di levarlo in tutta facilità e sicurezza. Senza provare fastidio o dolore ogni volta. Dunque grazie alla spiegazione di diversi farmacisti e medici che in più programmi televisivi statunitensi hanno dato una dimostrazione, oggi vedremo come procedere.

La prima cosa da fare dopo aver prelevato il cerotto dalla scatola è quello di fare con una forbice un piccolo taglio su entrambe le estremità. In questo modo avremo un cerotto che presenta due punte biforcute, ovvero divise a metà e quindi con quattro estremità. A questo punto applichiamolo sul taglio o sulla vescica e, per chiuderlo, andiamo a sovrapporre a croce le quattro piccole punte che abbiamo ricavato. In questo modo la chiusura non soltanto sarà più sicura, ma risulterà per noi facilissimo levarlo una volta terminato il tempo. Infatti bisognerà semplicemente staccare una punta alla volta, e il cerotto verrà via in un attimo. Provare per credere.