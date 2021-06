La friggitrice è uno strumento che sta acquisendo un ruolo sempre più importante nelle nostre cucine. È comoda, pratica e semplice da utilizzare e ci permette di cucinare gustosi piatti in poco tempo. Come tutti gli elettrodomestici, però, può andare incontro a delle complicazioni. Ad esempio, in un recente articolo avevamo visto come era possibile utilizzare un semplice trucchetto per risolvere un problema comune con questo strumento.

Se vogliamo evitare che la nostra friggitrice possa danneggiarsi e diventare inutilizzabile, è necessario tenerla sempre pulita e in buono stato. Di solito si utilizzano più prodotti per farla brillare e si perde tempo. Oggi vedremo invece come utilizzarne solamente uno, forse inatteso. Sembra assurdo ma basta questo semplice oggetto della casa per una pulizia rapida, profonda e senza il minimo sforzo della friggitrice.

I tanti impieghi di questo incredibile prodotto igienizzante

Vi sono prodotti che utilizziamo tutti i giorni, ma non ci rendiamo di come siano estremamente versatili. E che possono servire a tanti, tantissimi altri scopi. Questo, nello specifico, lo si può utilizzare per togliere le macchie dai capi bianchi, per sgrassare la griglia del forno e le pentole o per eliminare il calcare dal bollitore. Ne abbiamo trattato e discusso molte volte nei nostri articoli. Per chi non lo avesse ancora capito, parliamo della pastiglia per la lavastoviglie.

Friggitrice igienizzata e pronta per l’uso in un lampo

Ci basterà riempire almeno per metà la friggitrice con dell’acqua tiepida. Poi si aggiunge una pastiglia e si accende il tutto. Lasciamo lavorare per circa 10 minuti, assicurandoci che la temperatura non superi i 90°C. Una volta finito risciacquiamo per bene la friggitrice con acqua calda. Ecco svelato il segreto per pulire comodamente e senza fatica questo elettrodomestico della cucina.