Mese che avanza e rata che ancora non scende. Potremmo sintetizzare così, in due battute, il trend dei mutui casa in questo 2023. Il costo del denaro è salito (anche) a settembre al 4,50% e in tanti si chiedono se si sia trattato dell’ultimo aumento o no. Mentre tecnici ed esperti si dividono al riguardo, per i mutuatari attuali e potenziali intanto son dolori. Infatti, ecco l’importo della rata di ottobre su un mutuo a tasso fisso o tasso variabile di 110.000 euro.

Abbiamo ipotizzato un prestito di quest’importo per cercare di capire a quanto ammonterebbero rata e tasso di ottobre. La nostra analisi ha riguardato tanto i mutui a tasso fisso quanto quelli a tasso variabile spaziando, ovviamente, anche sul fronte della durata del piano d’ammortamento.

Alcune ipotesi di fondo del nostro mutuo casa da 110.000 euro

Procederemo utilizzando i servizi offerti da una nota piattaforma online specializzata nella comparazione di prodotti finanziari, mutui casa inclusi. Le maschere del nostro portale prevedono l’inserimento dei dati chiave riguardante mutuatario, immobile e tipologia di mutuo.

Procediamo immaginando quindi un profilo X sia di mutuo che di richiedente e carichiamo gli opportuni dati. Il prestito è legato all’acquisto di una prima casa già individuata e sita in una città capoluogo di Provincia dell’Emilia Romagna. Il valore dell’immobile (non di classe energetica A o B) è di 160mila € mentre quello del mutuo è di 110mila €. Ancora, siamo interessati tanto a conoscere gli importi delle rate a tasso fisso e variabile sulle durate a 20, 25 e 30 anni.

Quanto al richiedente, ipotizziamo sia nato nell’ottobre 1985 (ha 38 anni) e risieda nello stesso Comune dell’immobile oggetto del mutuo. Egli ha un contratto a tempo indeterminato mentre il reddito netto mensile dei richiedenti si aggira sui 2.400 €.

L’importo della rata di ottobre su un mutuo a tasso variabile

Partiamo dai mutui a tasso variabile e durata a 20 anni. Quanti soldi servirebbero ogni mese per onorare il prestito? Alla stesura dell’articolo le prime cinque soluzioni presenti sulla piattaforma consultata sarebbero le seguenti:

Banca Sella: 701,87 € di rata mensile e TAEG al 4,89%;

ING: prima rata a 702,16 € e TAEG al 4,98%;

Banca BPER: 713,85 € di rata mensile e TAEG al 5,09%;

Credit Agricole: rata mensile a 712,95 € e al 5,14%di TAEG;

Webank: 722,25 € di rata mensile e 5,14% di TAEG.

Portiamo il piano d’ammortamento a 25 anni: a quanto ammonterebbe stavolta la rata mensile delle prime cinque proposte? Troviamo Banca Sella (617,68 €; TAEG 4,88%), ING (prima rata a 618,96 €; 4,95%), BPER Banca (630,30 €; 5,06%) Webank (642,34 €; 5,17%) e Banco BPM (642,34 €; TAEG 5,33%).

Scende ulteriormente, infine, l’importo della rata trentennale, mentre di converso sale l’importo complessivo degli interessi pagati alla banca. Anche in questo caso le prime cinque soluzioni rimandano a Banca Sella (563,91 €), ING (prima rata 566,14 €), BPER Banca (580,46 €), Webank (596,50 €) e Banco BPM (596,50 €). I TAEG, invece, sono pari (nell’ordine) a 4,88%, 4,93%, 5,10%, 5,27% e 5,42%.

Ecco l’importo della rata di ottobre su un mutuo a tasso fisso o tasso variabile di 110.000 euro

Passiamo ora al tasso fisso: quanto costa mensilmente ad ottobre un mutuo da 110mila €? Sulla durata a 20 anni le prime 8 proposte sono le seguenti:

Webank: rata mensile a 657,34 € e TAEG al 3,99%;

Banca Sella: TAEG a 4,05% e rata a 655,04 €;

Banco BPM: 665,42 € e 4,30%;

BNL: 669,48 € di rata e 4,34% di TAEG;

BPER Banca: rata a 674,72 € e 4,40% di TAEG;

Credem Banca: TAEG a 4,44% e rata a 668,90 €;

Credit Agricole: rata mensile a 678,81 €, il TAEG è al 4,53%;

Intesa Sanpaolo: 687,04 € e 4,71% di TAEG.

Anche in questo caso gli importi delle rate scendono all’aumentare della durata del piano di rimborso. Le rate mensili delle prime tre soluzioni sulla nostra piattaforma ammontano a 568,54 € (Banca Sella; TAEG: 4,04%), 578,80 € (Webank; TAEG: 4,11%) e 585,49 € (Banca BPER; TAEG: 4,31%),

Quelle sulla durata a 30, infine, ammontano a 516,32 € (Webank; TAEG: 3,98%), 512,55 € (Banca Sella; TAEG: 4,04%) e 520,10 € (Credem Banca; TAEG: 4,25%).

Ribadiamo che questi sono i dati da noi incontrati al tempo di stesura dell’articolo.

Avvertenze al Lettore

Dunque, ecco l’importo della rata di ottobre su un mutuo a tasso fisso o tasso variabile di 110.000 euro. Ancora, invitiamo il Lettore a consultare direttamente, in prima persona, lo stato dell’arte dei mutui casa in base ai propri dati reali.

Tutto dipende da cliente a cliente e da banca a banca, fermo restando che le condizioni cambiano da un momento all’altro. Inoltre, non è detto che non vi siano sul mercato delle condizioni migliori da quelle su esposte e/o non contemplate dalla nostra piattaforma.

