Il futuro è sostenibile ed ogni paese del mondo affronta ogni giorno questa sfida per il bene del pianeta e per dare un netto messaggio ecologico alle generazioni che verranno.

Per arrivare ad obiettivi concreti gli stati lavorano per migliorare la qualità della vita in diverse direzioni. Istruzione, economia, servizi, tutela dell’ambiente, e tutto ciò che inevitabilmente orbita attorno queste tematiche.

L’indice di prestazione ambientale, EPI, è stato concepito dall’università di Yale e Columbia per gli studi delle Nazioni Unite, e rivela, in relazione a tantissimi indicatori, le prestazioni ambientali nel mondo.

Questi approfondimenti sono utili per poter analizzare e individuare le problematiche e superarle con metodi sempre più rivoluzionari ed ecosostenibili in una direzione globale di progresso.

Ogni anno quindi viene stilata una classifica, in base a veri e propri punteggi, ecco l’elenco dei paesi più green al mondo, secondo l’EPI nel 2020.

Ecco l’elenco dei Paesi più green al Mondo: il podio

Al primo posto la Danimarca. viaggia in direzione della tutela ambientale ed emissioni zero a 360 gradi. Sostenibilità e progetti ecologici di alto livello, per non parlare della mobilità urbana che vede come mezzo principale la bicicletta, grazie alle infinite piste ciclabili. Ma anche l’utilizzo delle tipiche imbarcazioni non produce inquinamento. Praticamente un paradiso!

Al secondo posto Lussemburgo. Ha un’impronta fortemente ecologica, mobilità sostenibile, ha posteggi ovunque per bici self service che hanno un costo bassissimo, autobus ed auto elettriche. Parchi, riserve e tanto verde negli spazi pubblici contribuiscono a rendere gli abitanti soddisfatti di viverci.

Al terzo posto la Svizzera, utilizza energia rinnovabile, intraprende politiche che portano allo sviluppo di terreni coltivabili, frenando l’edilizia e favorendo la creazione di spazi verdi e parchi.

Seguono Regno Unito Austria, Francia, Finlandia, Svezia, Norvegia, Germania, con punteggi di tutto rispetto.

L’Italia dove è in classifica?

Il Bel Paese si trova al 20esimo posto, in compagnia del Canada e della Repubblica Ceca. Risorse idriche e inquinamento hanno influito a dare un punteggio scarso. Performance deludenti nell’ambito dell’istruzione e dell’innovazione, la speranza è quella di raggiungere le vette più alte prima possibile.