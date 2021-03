Non capita spesso di pensare a cosa accadrebbe se involontariamente arrecassimo dei danni a terze persone. In Italia, le persone che scelgono di tutelare la propria salute o i propri beni sono poche rispetto alle persone nel resto d’Europa. Questo probabilmente succede perché la sanità pubblica offre un ottimo servizio. Oppure capita semplicemente perché c’è poca consapevolezza dei pericoli che si corrono ogni giorno. Molti non sono disposti ad accettare di pagare un prezzo in cambio della propria serenità. Preferiscono bensì, scongiurare un rischio a cui probabilmente non saranno in grado di far fronte se realmente accadesse.

Facciamo un esempio pratico

Ad esempio, potrebbe succedere di inciampare camminando per strada e trascinare con sé un passante. Il passante in questione, suo malgrado, potrebbe riportare dei danni sulla propria pelle o sui suoi oggetti costosi, orologio e cellulare ad esempio. In questo caso, pur trattandosi di un incidente, la persona che è inciampata è tenuta a risarcire il malcapitato.

E cosa succederebbe se l’identità del danno fosse più ingente? Riprendendo l’esempio del passante, supponiamo che quest’ultimo sia un professionista che pratica un lavoro manuale, un chirurgo per esempio. Se inciampando si rompesse un braccio egli sarebbe costretto a interrompere la sua attività lavorativa per un certo periodo. In questo modo non sarebbe in grado di produrre reddito e quindi chiederà questa somma al “danneggiante”.

Se il danneggiante non ha abbastanza soldi liquidi per risarcire la vittima la situazione si complica ed egli non potrà fare altro che ricorrere al suo patrimonio.

Scopriamo perché tutti dovrebbero sottoscrivere una polizza assicurativa RC famiglia

Le polizze assicurative che riguardano la responsabilità civile non sono tutte uguali. Ogni compagnia assicurativa propone un suo pacchetto di garanzie che possono essere adattabili alle esigenze di tutti. In fondo però, le garanzie si somigliano e molto spesso includono anche la tutela legale. A seconda delle garanzie scelte, il premio cambia ma non è così alto come si potrebbe pensare.

Alcuni siti propongono dei preventivi online e non è difficile trovare pacchetti assicurativi che calzano giusto a pennello con l’esempio enunciato in precedenza. È possibile trovare polizze di questo tipo a fronte di un premio che si aggira intorno ai 100 euro annuali. Non è molto se si pensa a ciò che si dovrebbe sborsare in caso di sinistro. Basti pensare a un bambino che giocando al parco giochi, accidentalmente lancia un pallone contro una finestra e questa si rompe. Probabilmente il risarcimento da pagare è più alto rispetto al premio annuale dell’assicurazione.

Ovviamente puntare solo sul risparmio è controproducente. Quando si confrontano dei prodotti assicurativi, bisogna sempre tenere conto di franchigie, scoperti, massimali e capitale assicurato. Per questo motivo, fare qualche preventivo online non è sufficiente. È meglio invece, mettersi in contatto con il consulente dedicato di diverse compagnie assicurative per chiedere delucidazioni ed, eventualmente, fare un confronto tra le diverse proposte.

Ritornando all’affermazione “scopriamo perché tutti dovrebbero sottoscrivere una polizza assicurativa RC famiglia”, possiamo dire che il prezzo è davvero contenuto rispetto all’importanza del prodotto acquistato. Proprio per questo motivo vale la pena di “investire” nella protezione del proprio capitale e della propria serenità.

