Cosa vuol dire l’espressione Peeping Tom e da dove deriva? Durante la puntata di ”Chi vuol essere milionario” andata in onda giovedì 8 ottobre, alla concorrente Sara è stata chiesta la provenienza di quest’espressione. La storia originale narra di un giovane rimasto cieco in seguito alla visione delle nudità di una donna. Esattamente, la concorrente avrebbe dovuto ricordare chi fosse quest’ultima e rispondere scegliendo tra Jane Austen, Lady Godiva, Elisabetta I e Mary Quant. L’espressione Peeping Tom è sinonimo di ”guardone” ed è molto famosa ed utilizzata in Gran Bretagna.

Cosa vuol dire l’espressione Peeping Tom e da dove deriva?

La risposta giusta alla domanda era Lady Godiva, il cui nome compare tutt’oggi in numerose canzoni, come ”Don’t Stop me Now” dei Queen e ”Lady Godiva’s Operation” dei Velvet Underground. L’espressione Peeping Tom, invece, oltre ad essere un noto slang anglosassone, ha dato il nome ad un film di Michael Powell, noto in Italia come L’occhio che uccide.

Lady Godiva fu una nobildonna inglese, nata tra il X e l’XI secolo. Secondo la tradizione, cavalcò nuda per le vie di Coventry per protestare contro una tassa imposta dal marito ai suoi sudditi. Un giovane sarto di nome Peeping Tom rimase così impressionato dalla visione che rimase a guardare la donna fin quando non divenne cieco. Addirittura, per farlo arrivò a praticare un buco in una persiana, dal momento in cui con un proclama era stato ordinato a tutti i sudditi di barricarsi nelle case e di chiudere porte e finestre. Alla fine, il conte Leofrico di Coventry abolì la tassa che aveva causato la contestazione. Fu proprio lui, infatti, a dire alla moglie che lo avrebbe fatto solamente se quella avesse cavalcato nuda per le strade della città. Quindi, rispettò la promessa che le aveva fatto, probabilmente credendo che quella non avrebbe mai sfilato per le strade come una penitente.

L’episodio è di carattere leggendario e, quindi, pur essendo noto ai più, non è storicamente comprovato. Potrebbe certamente avere un fondo di verità, come molte storie tradizionali, ma la stessa figura della nobildonna è parzialmente avvolta nel mistero. Si è certi che sia esistita, ma si conosce relativamente poco della sua vita.

