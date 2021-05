Il mese di giugno è ormai alle porte e, come accaduto per le mensilità precedenti, molti pensionati riceveranno l’assegno della pensione in anticipo. Anche nel mese di giugno potrebbero esserci delle trattenute che è possibile già controllare sul cedolino online dell’INPS. Ecco la brutta notizia che nessun pensionato vorrebbe ricevere nel cedolino pensione INPS di giugno. Vediamo come verificare l’eventuale presenza di una trattenuta IRPEF e l’importo della stessa.

Conguagli ed eventuali trattenute anche nel cedolino di giugno: a chi si applicano?

A breve l’INPS metterà a disposizione il cedolino delle pensioni relative al mese di giugno 2021. In questa maniera gli interessati avranno l’opportunità di visualizzare i dettagli nella propria area riservata al fine di conoscere anticipatamente l’ammontare dell’assegno. Al pari dei mesi precedenti, anche giugno vedrà un importo leggermente più basso laddove siano presenti delle trattenute o ritenute IRPEF.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco le sorprese nel cedolino pensione INPS di giugno che alcuni pensionati potrebbero ricevere. Si tratta ancora delle trattenute che interessano le addizionali regionali e comunali che si riferiscono all’anno di imposta 2020. Come ricorda l’INPS, quest’anno la distribuzione delle trattenute avverrà in maniera equidistribuita per 11 mesi per concludersi a novembre. Nello specifico, la misura interessa i pensionati che: presentano un importo annuo complessivo entro i 18.000 euro di pensione e che devono assolvere a un conguaglio a debito superiore a 100 euro.

Al fine di non gravare su una mensilità specifica, la normativa consente di distribuire l’eventuale conguaglio a debito su undici mensilità. In questa maniera l’ammontare del conguaglio mensile pesa meno sull’assegno mensile della pensione. Questo è quanto specifica l’art. 38, comma 7, della Legge n. 122/2010. Le somme esposte al conguaglio saranno successivamente registrate all’interno della Certificazione Unica 2021. Ecco le sorprese nel cedolino pensione INPS di giugno che alcuni pensionati potrebbero ricevere.

Quando avverrà il pagamento delle pensioni di giugno e come controllare gli importi sul cedolino

Se dunque l’ammontare dell’assegno presenta cifre leggermente più basse, la ragione potrebbe risiede nell’eventuale conguaglio IRPEF o delle trattenute fiscali. Se da una parte si potrebbe assistere ad una lieve diminuzione dell’assegno, dall’altra giunge una lieta notizia: anche per il mese di giugno, e per l’intera estate, la consegna delle pensioni avverrà con qualche giorno in anticipo. Chiunque volesse verificare tutti i dati presenti nel cedolino, può farlo in autonomia all’interno della propria area riservata INPS. Accedendo con la credenziali SPID, CSN, PIN o CIE, si può digitale nella barra di ricerca la voce “cedolino pensione”. Da questa pagina cliccare sul pulsante “verifica pagamenti” e selezionare la mensilità desiderata. Ecco le sorprese nel cedolino pensione INPS di giugno che alcuni pensionati potrebbero ricevere. Tuttavia, nella più parte dei casi, l’importo delle trattenute dovrebbe essere piuttosto contenuto.

Approfondimento

Niente pensione INPS a 67 anni per chi non supera questo importo nell’assegno mensile da ricevere sul conto corrente