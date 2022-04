Sappiamo che con la bella stagione molte piante coltivate in giardini e terrazzi fioriscono abbondantemente, regalandoci dei colori meravigliosi, sgargianti e dei profumi inebrianti. Per ottenere questi splendidi risultati non è necessario avere il pollice verde o possedere delle conoscenze specifiche in materia di giardinaggio. Infatti, ci sono dei fiori che regalano tantissime soddisfazioni anche se non necessitano di molte cure e attenzioni. Ma, in realtà, per abbellire balconi e terrazzi possiamo anche coltivare dei piccoli alberelli da frutto. Sarà necessario, però, scegliere la pianta giusta e seguire qualche regola specifica.

Non solo piante e fiori colorati, ma anche questi 3 alberi da frutto sono perfetti per abbellire terrazzi e balconi

Sono perfetti per la coltivazione in vaso 3 alberi in particolare: il limone, il melograno e l’olivo. L’albero di limone è una pianta sempreverde tipica delle zone calde. Può essere coltivata in piena terra ma anche in vaso. Se abbiamo deciso di tenere la pianta sul balcone di casa, dobbiamo necessariamente seguire delle regole. Prima di tutto, al momento dell’acquisto assicuriamoci che l’albero sia in buone condizioni e che abbia fusti e foglie molto forti.

Il trapianto di solito avviene in tarda primavera per evitare le gelate notturne. Scegliamo un vaso in plastica e dalle dimensioni idonee. Posizioniamo la pianta in una zona del balcone poco raggiunta dai venti e che abbia un’esposizione a Sud. Utilizziamo un terreno fertile e ben drenato, perché il limone non sopporta i ristagni di acqua.

Come prendersi cura del melograno e dell’olivo

Il melograno da tenere sul terrazzo è coltivato nel genere nano. È molto apprezzato per la sua bellezza e per la possibilità di regalare dei meravigliosi frutti. Un albero esteticamente appariscente e facile da coltivare. Scegliendo la varietà adatta, è possibile far crescere la pianta di melograno anche nelle zone dal clima molto freddo. Posizioniamo il nostro albero in balcone scegliendo una zona molto soleggiata. Durante gli inverni rigidi, proteggiamolo con dei teli adatti. Il melograno, a differenza del limone, non ama le abbondanti innaffiature.

Anche l’albero di olivo può essere coltivato in vaso. In balcone o in terrazzo, posizioniamolo in una zona a Sud, soleggiata e riparata da venti. Come la maggior parte delle piante coltivate in vaso, anche l’olivo necessita di abbondanti e regolari innaffiature. Ma facciamo attenzione che, tra un’irrigazione e l’altra, l’acqua sia stata completamente assorbita. Quindi, non solo piante e fiori colorati, ma anche gli arbusti appena descritti possono vivere perfettamente sul terrazzo e sul balcone della nostra casa.

