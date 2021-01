Le pietre preziose, semipreziose e quelle più comuni hanno tutte delle qualità non solo di bellezza ma anche positive per la vita. Ci sono molte tradizioni orientali che attribuiscono alle pietre determinati poteri. Ecco, allora, le pietre da tenere con sé che attirano buona sorte e fortuna economica.

Diamo un aiuto alla fortuna

Le pietre fin dall’antichità hanno sempre avuto un rispetto particolare. Nella medicina ayurvedica e nell’astrologia indiana sono anche utilizzate come modo di cura sia fisico che spirituale. Sono naturalmente visioni che non vengono accettate dalla medicina tradizionale ma che trovano simpatie fra quelli che seguono le cosiddette medicine alternative.

Le pietre che attirano ricchezza

Non si tratta necessariamente di pietre preziose e costose che piuttosto le ricchezze le tolgono al momento dell’acquisto. Sono pietre semipreziose, belle a vedersi e che come afferma la cristalloterapia emettono certe frequenze come ad esempio i quarzi. Fra queste ci son quelle a cui è attribuito il potere di attirare ricchezze materiali. Vediamo le principali.

Il quarzo citrino è sicuramente la pietra più nota in questo settore. Siccome non è molto diffusa in natura bisogna fare attenzione a non prendere quella di sintesi. L’originale è una pietra di un bel colore giallo tenue, come quello del limone, dal latino Citrus. Garantisce successo ai progetti della vita, come in generale le altre pietre dal colore giallo. Da tenere sempre con sé. Attenzione però perché questa pietra rende generosi.

Un’altra pietra legata alla ricchezza è l’occhio di tigre. Si dice che aiuti a non restare senza soldi. Inoltre protegge dalle vibrazioni negative. È una pietra molto accessibile nel prezzo.

Ecco le pietre da tenere con sé che attirano buona sorte e fortuna economica

La giada verde è utile soprattutto a chi ha un atteggiamento di ritrosia verso il denaro. Permette di accettarlo per quello che è, come strumento di vita, senza che la persona diventi un materialista convinto.

Al Crisoprasio di un bel colore verde viene attribuita la capacità di attrarre denaro, oltre a quella di rendere la calma.

L’Ambra è la pietra che ci vuole per chi è sotto tono nel lavoro. Vi fa mettere la marcia giusta e di conseguenza arriveranno anche i giusti proventi. Come si diceva prima il potere delle pietre è legato piuttosto a medicine tradizionali di culture orientali, che non trovano riscontro nella scienza ufficiale. Questa presentazione perciò è di interesse puramente culturale e personale.

