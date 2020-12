Questa storia stupefacente parla di un uomo della Cina che è vissuto due secoli e mezzo. Sembra un fatto inventato e oggi anche inverosimile, visto che nel nostro mondo arrivare a 90 anni è già considerato un vero record. Ecco, allora, l’incredibile segreto dell’uomo che ha vissuto fino all’età di 256 anni.

Le testimonianze sulla sua esistenza

Una persona che vive tanto significa che ha passato ben due secoli e mezzo di storia. Fatto sta che nel 1933 sul famoso giornale americano New York Times apparve un articolo che parlava della morte di Li Ching Yuen. Stando alle parole dello stesso Li Ching la sua età era di 197 anni. Ma i documenti della sua nascita risalgono al 1677, così che morì all’età di 256 anni.

In precedenza, un professore universitario cinese, Wu Chung-Chieh, scavando fra gli archivi storici del Governo cinese scoprì un documento che si congratulava con Li Ching Yuen per il suo 150mo compleanno. Incuriosito andò a cercare fra i documenti degli anni successivi e ne trovò uno che datava del 1877 che si felicitava per il suo 200mo compleanno.

Inoltre, il corrispondente il New York Times indagò nel quartiere in cui era vissuto quest’uomo eccezionale e la gente diceva che il loro bisnonni, quando erano ancora piccoli, avevano conosciuto Li Ching Yuen che era già grande ma in forma.

Ecco l’incredibile segreto dell’uomo che ha vissuto fino all’età di 256 anni

Si dice che il segreto di lunga vita di quest’uomo sia dipeso dall’alimentazione particolare che ha seguito fin da ragazzo per oltre 40 anni. Dall’età di 10 anni sapeva già leggere e scrivere, secondo le testimonianze raccolte nel quartiere. E a quell’età cominciò a viaggiare e andò in Tibet, nella Manciuria e altre regioni della Cina alla ricerca di erbe.

Nelle zone montagnose scoprì alcune erbe portentose fra cui Ling Zhi, le bacche di Goji, il Ginseng selvaggio, lo He Shoo wu e il Gotu Kola oltre al vino di riso. Così cominciò il suo commercio di erbe. All’età di 71 anni Li Ching si arruolò nell’esercito come istruttore nelle arti marziali.

Uno stile di vita tranquillo

Apprese l’arte del Qigong, una tecnica di respirazione e movimenti che donano salute al corpo. Il suo maestro di Qigong anche lui era un uomo eccezionalmente longevo. Gli trasmise alcuni consigli importanti per una vita lunga: “Essere calmi, sedersi come una tartaruga, camminare come un piccione, e dormire come un cane”. La calma e gli esercizi di Qigong, insieme ad un’alimentazione appropriata, furono questi il segreto della sua lunga vita.

Consigli validissimi anche oggi, dove la nostra vita combatte fra un’alimentazione molto disequilibrata e con presenza di sostanze nocive alla salute e un’aria piena di smog. Abbandonare lo stress per ritrovare la calma interiore, la gioia di respirare bene e un’alimentazione sana, è sempre la ricetta per una vita lunga e senza malanni.

Sulla storicità dei fatti

Bisogna dire che attualmente ci sono prove che Li Ching Yuen sia realmente esistito. Ma non ci sono prove che attestino quale fosse la sua reale età. Per questo motivo, dovuto anche alla difficoltà di reperire documenti dell’epoca sulla sua nascita, bisogna considerare non attendibile la ricostruzione che viene fatta, fino a prova contraria. Ecco quanto si può dire sull’incredibile segreto dell’uomo che ha vissuto fino all’età di 256 anni.