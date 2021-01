Pochi pensano che gli stessi meccanismi che danneggiano nel tempo una casa possano creare problematiche anche al corpo umano. Una cultura ben più antica della nostra ha individuato questa problematica e scoperto come affrontarla.

Ecco perché oggi spieghiamo come ridurre l’umidità del corpo attraverso questi consigli della tradizione medica cinese. Vediamo subito come.

Che cosa è l’umidità del corpo

Con il termine umidità del corpo la tradizione cinese descrive una condizione che si esplica nella sua maniera più visibile tramite la ritenzione idrica. Ma secondo questa antica tradizione gli effetti di questa condizione sono ben più ampi.

Si passa, infatti, dalla nausea ad una sensazione continuativa di pienezza. Altre condizioni collegate sono la tendenza ad avere la lingua bianca e il polso debole.

Questa condizione nasce, secondo la medicina cinese, da una tendenza del corpo a non eliminare l’umidità che ivi si è formata nel corso del tempo. Per farlo questa tradizione medica si affida ad alcune soluzioni facilmente praticabili.

I rimedi della medicina cinese

L’obiettivo delle cure cinesi in questi casi è quello di favorire la circolazione del sangue e delle energie del corpo. Il consiglio è quello di unire pratiche, quali l’agopuntura, a una dieta del corpo pensata allo scopo di diminuire l’umidità corporea.

Questa dovrebbe, in particolare, portare ad eliminare dolci e bevande zuccherate e ad aumentare il consumo giornaliero di cereali. Andrebbero inoltre fortemente ridotte le fonti proteiche, mentre si dovrebbe abbondare con frutta e verdure. In questo modo il corpo dovrebbe ritrovare il suo equilibrio e riprendere appieno le sue funzioni naturali.

Abbiamo così finito di analizzare come ridurre l’umidità del corpo attraverso questi consigli della tradizione medica cinese. Se si è interessati a conoscere altre novità in ambito di salute personale si può cercare all’interno della nostra sezione “Salute e Benessere”. Se si volesse conoscere qualcosa di più su una bevanda dannosa per la salute che sta diventando comune in Italia basterà cliccare su questo link. L’articolo dedicato saprà risolvere ogni dubbio a riguardo.