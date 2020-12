Ecco le incredibili novità a cui tutti si stanno preparando per il 2021

Il 2020 ha ormai lasciato spazio al nuovo anno. Le aspettative per il 2021 sono alte, e ci sono delle grandiose novità. L’arte, la cultura e la musica tornano più forti che mai. Perciò, ecco le incredibili novità qui tutti si stanno preparando per il 2021.

Lo sport torna a far sognare

Finalmente lo sport tornerà a far parte della vita quotidiana. L’11 giugno 2021, infatti, si assisterà agli Europei di calcio itineranti, precedentemente previsti per il luglio 2020. Per non parlare poi dello spettacolo senza precedenti che verrà offerto dai Campionati Mondiali di sci alpino sulle piste di Cortina d’Ampezzo a febbraio. Ma le novità non sono finite qui. Infatti, per gli appassionati di sport, c’è una notizia fantastica. Tokyo ospiterà, la prossima estate, le XXIII Olimpiadi. Dal 23 luglio infatti, sarà possibile sognare assieme ai propri beniamini, seguendo le gare più avvincenti.

La musica finalmente riprende il suo posto pronta a far emozionare tutti

Per il 2021 è previsto anche un nuovo inizio per la musica. I concerti sospesi nel 2020 a causa della pandemia, infatti, torneranno a far emozionare. Si prevede uno dei più grandi ritorni di Vasco Rossi con il Vasco Non Stop Live Festival, che inizierà a giugno e terminerà il mese successivo al Circo Massimo di Roma. Restando in tema rock italiano, i fan saranno euforici nel sapere di poter assistere nuovamente a un concerto di Gianna Nannini. La mitica cantante senese, infatti, si esibirà in tutti gli stadi d’Italia tra il mese di ottobre e quello di novembre.

Ma il bel paese non ospiterà solo i cantanti nostrani. Infatti, per il Firenze rocks, l’Italia attende con grande fremito l’arrivo dei Red Hot Chili Peppers. E, per la gioia dei più nostalgici, Milano e Firenze ospiteranno le strabilianti performance dei Green Day, e sempre il capoluogo lombardo, assieme a Padova, offriranno il palco all’indimenticabile Avril Lavigne.

E come non parlare poi dell’Eurovision Song contest 2021, che avrà sede a Rotterdam dal 18 al 22 maggio. Insomma, un’emozione senza fine!

L’arte torna a grande richiesta

Nel 2021 finalmente riprenderanno anche le mostre di arte e cultura che affascineranno e faranno innamorare i più appassionati. A Bologna, nel Palazzo Pallavicini, si avrà l’opportunità di perdersi completamente nei quadri del grandissimo pittore Vittorio Matteo Corcos. E, restando in tema grandi pittori, 78 opere dell’inimitabile Van Gogh saranno esposte al centro culturale San Gaetano di Padova dal mese di ottobre. Ma il 2021 sarà un anno importantissimo anche per chi ama con tutta l’anima la letteratura. Infatti, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, a Ravenna verrà presentata la mostra “Dante nell’arte dell’Ottocento. Una esposizione degli Uffizi a Ravenna”.

Perciò, ecco le incredibili novità a cui tutti si stanno preparando per il 2021. Finalmente si potrà tornare a sognare, a emozionarsi, a cantare insieme, a perdersi nella bellezza dell’arte, ricordandoci come la cultura, la musica, lo sport e la letteratura possano essere davvero il cibo dell’anima.