Nonostante i grandi pranzi e i ricchi cenoni di queste festività natalizie, il desiderio di qualcosa di buono arriva nei momenti più impensati. Ed ecco che ci si ritrova a chiedersi cosa mettere sotto di denti. Se si è stanchi dei soliti pandori e panettoni, perché non provare una ricetta davvero molto semplice, soddisfacente e che farà felici anche i bambini? Ecco, tutto l’occorrente per la torta di crema cotta.

Ingredienti

4 uova;

120 g di farina tipo 00;

125 g di burro;

150 g di zucchero semolato;

1 cucchiaio di acqua fredda;

500 ml di latte;

1 limone;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

zucchero a velo e sale q.b.

Cedere al piacere con la torta semplice di crema cotta, buona da leccarsi i baffi! Procedimento

La Redazione di ProiezionidiBorsa ha scovato per i suoi Lettori una bontà senza tempo. Per preparare la torta di crema cotta, innanzitutto bisogna inserire il latte in un pentolino, portarlo a bollore e aggiungere il burro. Mescolare e lasciare da parte. Dividere gli albumi dai tuorli. Lavorare quest’ultimi, in una ciotola, con lo zucchero e l’essenza di vaniglia. Aggiungere un pizzico di sale. Dopo aver amalgamato gli ingredienti, si passa ad aggiungere la buccia grattugiata del limone. Inserire l’acqua fredda, possibilmente presa dal frigorifero, versare anche la miscela di burro e latte. Infine, setacciare la farina e unirla al composto.

A questo punto, montare a neve gli albumi con una goccia di limone e incorporarli al composto. Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, prendere una tortiera, rivestirla di carta da forno e versare il composto al suo interno. Far cuocere in forno già caldo per circa un’ora alla temperatura di 150°C. A metà cottura abbassare la temperatura a 140°C e coprire con un foglio di alluminio oppure porre una teglia al di sopra della torta, come protezione dal calore per evitare che si bruci.

Quando la torta sarà cotta, toglierla dallo stampo, farla raffreddare e conservarla in frigo. Dopo un paio d’ore di riposo in frigo e una spolverata di zucchero a velo, la torta sarà pronta per essere gustata.

Se “Cedere al piacere con la torta semplice di crema cotta, buona da leccarsi i baffi!” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Una semplicissima ricetta alle mele che sta spopolando in queste festività natalizie“.