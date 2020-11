Investire sull’arte in Italia potrebbe non sembrare un’ottima idea. Eppure l’acquisto di un’opera d’arte contemporanea può davvero rivelarsi una fortuna.

Se non si tiene in considerazione la passione con cui si decide di acquistare un’opera di un giovane artista o una fotografia d’autore, ci si può focalizzare sull’aspetto economico.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Diventare proprietari di un pezzo d’arte non è mai una scelta che potrebbe determinare una perdita. Al contrario la grande parte delle volte si rivela un investimento destinato a un ricavo maggiore in caso di vendita.

Se si pensa di essere interessati, è ora di capire come acquistare opere d’arte a basso prezzo e diventare veri collezionisti.

L’arte e il valore intrinseco

Col termine “bene rifugio” si intende un oggetto che possiede in sé un valore che non può essergli tolto. Non il crollo dell’economia, non l’andamento dei mercati può svalutare un’opera d’arte. Per questa ragione acquistare un pezzo d’arte non farà mai andare in perdita l’acquirente.

Come acquistare opere d’arte a basso prezzo e diventare veri collezionisti

Ma quando si parla di valore dell’arte si è abituati ai prezzi esorbitanti battuti dalle aste di Christie’s e Sotheby’s. Ma nel caso di questo articolo, non si sta invitando ad acquistare un quadro di Rothko o di Botticelli.

Quadri, fotografie, sculture, disegni, istallazioni anche, possono avere costi modici e non svuotare completamente il conto in banca.

Vediamo come ciò è possibile con questi accorgimenti

Acquistare dall’artista. Se ci si rivolge direttamente all’artista fautore dell’opera, sarà come comprare direttamente dal produttore. Così si abbassa il costo dell’Iva (4-10%). L’unica accortezza è capire se l’artista rilascia anche i documenti relativi all’opera d’arte e il marchio di autenticità (fondamentale se si vuole rivendere);

Acquistare copie multiple di artisti famosi. Un multiplo è uno degli oggetti che compone un’opera d’arte quando pensata e realizzata in questi termini. Essendoci più copie, il loro prezzo di abbassa. Fanno parte di questa categoria disegni, schizzi, bozzetti, fotografie;

Acquisti multipli. Spesso alle aste si trovano “multipli d’artista” e stampe. La stampa è generalmente un solo esemplare, mentre i multipli, dal nome stesso, hanno più copie originali. Comprare all’asta potrebbe però non essere semplice se non lo si è mai fatto. Meglio assistere a qualcuna prima di partecipare;

Acquistare le opere di giovani artisti esordienti. Se non abbiamo un budget abbastanza alto, forse rivolgersi all’arte di artisti emergenti è la soluzione migliore. Anche in questo caso ci si può rivolgere direttamente all’artista o alle gallerie di riferimento. In questo modo si sarà acquistato un’opera che nel giro di qualche anno potrebbe acquisire un potere economico di gran lunga maggiore.

Approfondimento

“Volevo nascondermi”, malattia esistenziale e follia del pittore Antonio Ligabue