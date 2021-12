L’emergenza sanitaria ed economica che ha colpito il Paese negli ultimi due anni ha avuto delle ricadute piuttosto negative su molte famiglie. Ogni giorno si deve fare i conti con spese e pagamenti che talvolta si accumulano per la difficoltà di onorare tutte le scadenze. Per far fronte a questa situazione il Governo ha promosso nuovi finanziamenti per il 2021 in favore delle famiglie che presentano difficoltà. Si tratta di un’agevolazione per acquistare alimenti e beni di prima necessità che ciascun nucleo potrà richiedere direttamente al Comune di residenza e che prevede sussidi di importo variabile. Ecco le fortunate famiglie che riceveranno assegni spesa fino a 700 euro presentando domanda entro i termini.

Quali agevolazioni e aiuti economici spettano ai nuclei familiari

Conoscere adeguatamente i possibili sussidi che ciascun contribuente può ricevere rappresenta spesso un’occasione economica da non lasciarsi sfuggire. In un precedente approfondimento abbiamo ad esempio spiegato come i risparmiatori possono richiedere all’INPS fino a 5 anni di arretrati sugli assegni familiari. Coloro che non rientrano nella categoria di lavoratori che hanno diritto agli assegni familiari, invece, possono ottenere un contributo temporaneo da richiedere quanto prima. Abbiamo spiegato i dettagli nel seguente approfondimento: “Bonus INPS di oltre 1.000 euro alle famiglie con reddito ISEE entro 50.000 euro presentando subito domanda”. Un ulteriore sussidio che molti nuclei in stato di necessità possono richiedere riguarda i buoni spesa gestiti direttamente dai Comuni di residenza.

Ecco le fortunate famiglie che riceveranno assegni spesa fino a 700 euro presentando domanda entro i termini

Grazie al D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, si prevedono rinnovi ai buoni spesa. Il Legislatore prevede lo stanziamento di 500 milioni di euro da distribuire tra i vari Comuni al fine di aiutare le famiglie in difficoltà. Saranno infatti i Comuni stessi a gestire le domande e disporre i bandi. I fondi saranno di importo variabile in base al reddito ISEE e al numero ci componenti del nucleo familiare. Nella generalità dei casi, si prevedono aiuti da un minimo di 100 fino a 700 euro. Alcune famiglie potranno avere la possibilità di richiedere il Bonus una seconda volta per un importo complessivo massimo di 1.400 euro.

Nel decreto ministeriale del 24 giugno 2021 sono presenti le tabelle con le varie ripartizioni dei fondi stabiliti per ciascun Comune. Le famiglie che ricevono i fondi potranno acquistare generi alimentari e beni di prima necessità con i buoni spesa che riceveranno. Dal momento che il sussidio potrebbe arrivare in coincidenza delle festività natalizie, alcuni Comuni hanno deciso di definire questi buoni come Bonus Natale, Bonus spesa Natale o simili. I cittadini interessati potranno consultare il portale del propri Comune di residenza per verificare il bando, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza.

Approfondimento

