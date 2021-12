La Pubblica amministrazione sta procedendo con un’ondata di assunzioni a dir poco inaspettate e ogni giorno ci troviamo davanti ad incredibili novità.

Dai concorsi per diplomati a quelli per laureati, tantissimi giovani e meno giovani hanno la possibilità di ottenere un ottimo lavoro.

Le selezioni riguardano tanto i Ministeri quanto le regioni e gli enti locali, ottimo per chi desidera restare nella propria città senza doversi trasferire.

A proposito di concorsi, abbiamo recentemente parlato dell’imminente opportunità per 139 infermieri pubblicato dall’ASL di Alessandria. Oggi, invece, vogliamo presentare ai nostri Lettori un’importantissima occasione per tutti coloro che ambiscono a ricoprire posizioni prestigiose. Vediamo di quali concorsi si tratta e quanti sono i posti messi a bando.

265 nuovi posti di lavoro per laureati meritevoli e altamente preparati

Il primo bando intende assumere 50 unità di personale cosiddetto “di elevata professionalità” presso il Ministero dell’istruzione. Il concorso prevede una selezione per titoli ed una sola prova orale per ciascuno dei profili previsti, precisamente 3. Per ogni ulteriore informazione si rinvia al seguente articolo con tutti i dettagli della procedura.

Il secondo concorso è molto atteso ogni anno e si tratta del bando per 140 commissari della Polizia di Stato. La selezione prevede vari step, tra cui un’eventuale preselezione, le prove di efficienza fisica e psico-attitudinale, la prova scritta ed infine l’esame orale. È un concorso molto selettivo, che richiede una grande preparazione e soprattutto tanta passione e forza d’animo.

È possibile scaricare il bando dall’apposita pagina internet della Polizia.

Andiamo adesso al terzo concorso, rivolto ad aspiranti dirigenti della Pubblica amministrazione.

Funzionari e dirigenti

265 nuovi posti di lavoro per laureati meritevoli e altamente preparati, vediamo il terzo ed ultimo bando appena pubblicato in Gazzetta ufficiale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri intende selezionare 75 allievi al corso-concorso di formazione per 50 dirigenti presso il Ministero della cultura. Le aree di interesse sono 3, archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio ed infine musei.

Il concorso prevede due prove scritte ed una orale, eventualmente precedute da una preselezione.

Alla fine di tutte le prove, si procederà con la valutazione dei titoli, importante per stilare la graduatoria finale.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla pubblicazione in Gazzetta dello scorso martedì 7 dicembre.

Ogni concorso richiede tanto studio e sacrificio, ma con un po’ di volontà e determinazione, anche gli obiettivi più ardui diventano assolutamente raggiungibili.

