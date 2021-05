Quando arriva la stagione calda, le patate si conservano peggio. Tuttavia, si prestano a moltissime ricette estive ed è sempre un piacere mangiarle.

Conservarle nel giusto modo, evitando che germoglino e prendano un sapore amaro è fondamentale, soprattutto per certi piatti freschi.

Un’insalata di polpo e patate sarebbe rovinata da delle patate germogliate.

Ma c’è una soluzione immediata e alla portata di tutti.

Ecco svelato l’unico infallibile segreto per evitare che le patate germoglino e cambino sapore.

Dove conservarle

Se ne sono dette tante su come conservare questi deliziosi tuberi.

Il punto comune è tenerle in un ambiente fresco e ombroso, magari coperte da un panno.

Il fatto è che questo metodo è efficace in estate solo per chi ha una cantina.

Chiunque tenga le patate a temperatura ambiente durante la stagione calda, è destinato a vederle durare molto poco.

La soluzione è molto più semplice: tenerle in frigo.

Proprio così, il frigo è il miglior posto dove conservarle.

Le patate non germoglieranno e si manterranno inalterate per moltissimo tempo, anche più di un mese.

Quando torna la stagione autunnale, allora si può di nuovo metterle a temperatura ambiente, in un luogo fresco e lontano da fonti di luce.

Precisazioni

L’unico problema è che le patate sono un po’ ingombranti e rischiano di occupare troppo spazio in frigo. Dunque, la soluzione ideale, se si ha un frigorifero non troppo capiente o già occupato, è tenere fuori quelle che si ha intenzione di consumare a breve e metter in frigo solo quelle che vogliamo conservare più a lungo.

Così facendo non si avranno sprechi.

Nel caso invece in cui ci si trovi alle prese con un cesto di patate germogliate, la soluzione è sempre il frigorifero.

Prima di buttarle via, il suggerimento è quello di togliere tutti i germogli e metterle in frigorifero.

In questo modo si aumenterà di molto la loro durata.

