Ecco le acconciature più di tendenza dell’estate per essere sempre giovani e alla moda

L’arrivo dell’estate, accompagnata da caldo e afa, rende difficoltoso portare i capelli sciolti.

Infatti, quando si alzano le temperature sono molte le donne che scelgono di raccogliere i capelli.

Tuttavia, bisogna dimenticarsi della classica crocchia della nonna dal momento che esistono accessori capaci di rendere chic qualsiasi raccolto.

Raccogliere i capelli sarà perfetto per creare look invidiabili sia in spiaggia che in città per l’ufficio.

Precedentemente si era trattato di look estivi da città per over 50 (consultare qui). Oggi, invece si tratterà di acconciature che staranno bene a tutte, a prescindere dall’età.

Esistono, infatti, acconciature capaci di accontentare le necessità più disparate e gli stili più diversi tra loro.

Ma andiamo a scoprire quali sono, quindi, le acconciature più di tendenza dell’estate per essere sempre giovani e alla moda.

Treccia

Per tutte quelle che hanno i capelli lunghi o medi la treccia potrà diventare la vera protagonista. Più o meno facile da realizzare a seconda della tipologia di treccia sarà perfetta da sfoggiare al mare come in città.

Inoltre, sarà un perfetto salva look non solamente per il giorno ma anche per la sera.

Messy bun

Lasciando all’inverno il rigore e l’ordine delle formalità, l’estate predilige libertà e spirito selvaggio.

Il raccolto più facile e veloce in assoluto da realizzare è quello disordinato, magari abbellito da un foulard.

Nel caso di capelli molto lunghi sarà sufficiente realizzare una coda da girare su sé stessa per fornire una struttura maggiore all’acconciatura.

Se le lunghezze, invece, sono media si potrà procedere semplicemente con il raccolto. L’abbinamento potrà avvenire anche con una bandana o con una fascia.

Coda

La classica coda di cavallo, alta o bassa, è facile da realizzare e perfetta per ogni occasione, anche quando i capelli non sono appena lavati.

Anche in questo caso potrà essere abbinata a un foulard o a una pinza per arricchire l’acconciatura.

Raccolto basso

Il raccolto basso è una delle acconciature salvavita per eccellenza. Facile e veloce da realizzare sarà sufficiente partire da una coda di cavallo bassa. Dopo aver fermato la coda con un elastico non eccessivamente spesso basterà arrotolare i capelli e, poi, fermarli con mollette e forcine.

Per un effetto più disordinato si potrà lasciare libera qualche ciocca.

Ecco le acconciature più di tendenza dell’estate per essere sempre giovani e alla moda

Si tratta di una delle acconciature più gettonate del 2021. Un raccolto un po’diverso dal solito mostrato su Instagram dall’ influencer Chiara Ferragni in diverse occasioni.

Si tratta di acconciature che si inseriscono perfettamente nel revival anni ’90 di questo periodo.

Due o quattro chignon stretti sulla nuca che doneranno un perfetto stile da manga giapponese.

Per questa acconciatura i capelli dovranno essere necessariamente lunghi. Si consiglia di dividere i capelli in parti uguali e raccoglierli in due o quattro code che poi andranno arrotolate come un torchon.