Grazie a Internet abbiamo la possibilità di navigare sul web per cercare notizie, per documentarci e per leggere qualche pettegolezzo. Quante volte ci è capitato di essere annoiati e aprire le ultime news che il web ci propone? Qui troviamo proprio di tutto.

A parte notizie che possono catturare la nostra attenzione o meno, sul web purtroppo girano anche le cosiddette “fake news”. Di notizie false siamo veramente pieni. Basta pensare a quelle che giravano durante il primo periodo di lockdown per contrastare il Covid 19. Notizie sconvolgenti che addirittura citavano la candeggina come rimedio per eliminare il virus. Grazie ai telegiornali, alle parole del Governo e ai siti governativi e istituzionali siamo riusciti a capire quali regole seguire e che nessun rimedio casalingo avrebbe potuto aiutarci.

Come anticipato, questo è il lato negativo del web. Una notizia che sta girando riguarda i serpenti. Sarà vera? Sarà falsa? Non ci resta che scoprirlo.

Attenzione a questa falsa notizia che circola sul web in caso di morso di serpente perché potrebbe costarci davvero la vita

La fake news che sta girando sul web riguarda i morsi di serpenti. Magari siamo in campagna o in montagna e tutto ad un tratto un serpente ci morde. Cosa fare?

Secondo questa “bufala” bisogna succhiare il veleno con la bocca e sputare il sangue infetto. Niente di più falso e soprattutto niente di più pericoloso. Non dobbiamo assolutamente procedere con questa soluzione perché di soluzione ne ha ben poco. Se succhiassimo il veleno dalla ferita innanzitutto il veleno resterebbe lo stesso sulla pelle e soprattutto ci riempiremmo la bocca di veleno. Nella peggiore delle ipotesi poi, se avessimo delle ferite in bocca o gengivite il veleno avrebbe libero accesso all’interno del corpo. Arrivando più facilmente all’interno degli organi vitali. Ecco perché dobbiamo fare attenzione a questa falsa notizia che circola sul web in caso di morso di serpente perché potrebbe costarci davvero la vita.

Ciò che deve fare, secondo il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, è quello di lavare la parte infetta, se possibile disinfettarla, bendarla e recarsi subito al pronto soccorso o chiamare i soccorsi.