Alexa è l’intelligenza artificiale più famosa al mondo. Prodotta e distribuita da Amazon, si tratta di una vera e propria assistente vocale che funziona tramite un software all’interno di alcuni dispositivi. Simili ad Alexa esistono software come Siri, Google Assistant o Cortana.

Tutti questi software possono essere integrati negli smartphone, negli speaker e in altri dispositivi e si comanda con la voce. Da qualche tempo la moda è di chiedere qualsiasi cosa a queste voci che, prontamente e in modo gentile, cercano di rispondere in modo efficace.

Le funzioni di questi dispositivi sono tantissime. Si possono richiedere ricerche di ogni tipo, dal meteo a informazioni di economia. Tramite Alexa, per esempio, si possono controllare i dispositivi o connettere le luci di casa o le tapparelle automatiche. Basta che i dispositivi siano compatibili. Ma tra tutte, ecco le 5 cose più strane, assurde e utili da chiedere ad Alexa. Badiamo che alcune potrebbero aver bisogno di un altoparlante compatibile.

Ecco le 5 cose più strane assurde e utili da chiedere ad Alexa

La prima delle incredibili funzioni di Alexa può essere sfruttata proprio nel periodo estivo. Infatti utilizzando la modalità Away e usando un altoparlante, si possono registrare delle conversazioni e poi trasmetterle. In questo modo sembrerà che ci sia sempre qualcuno in casa. Allo stesso modo si possono controllare luci, televisione e, con determinate applicazioni anche le tapparelle di casa.

Un’altra funzione molto pratica in questo periodo è la possibilità di organizzare le vacanze in base a un budget ben preciso. Basta iscriversi a kayak, inserire alcune informazioni e lasciare che Alexa ci aiuti a pianificare il viaggio.

E se poi siamo invitati a una cena importante o dobbiamo scegliere una bottiglia di vino da regalare in un’occasione speciale, ecco Wine Finder. Quest’applicazione è capace di consigliare la scelta del vino in base alle pietanze. Alexa ci saprà dare tutte le informazioni e i prodotti tra i quali scegliere per fare un figurone e sembrare dei veri intenditori.

La quarta funzione è stata creata appositamente per i padroni dei gatti. Si chiama Meow ed è pensata per quei gatti che soffrono di solitudine lontano dai padroni. Dopo aver chiesto di accendere la funzione, l’altoparlante comincerà a miagolare, fare le fusa e a creare suoni d’intrattenimento per il gatto.

Si termina con una funzione più seria e specialistica. Si tratta della possibilità di chiedere quali sono le ultime quotazioni e le news in borsa. Tantissime sono le applicazioni dedicate alle criptovalute, ai bitcoin e agli investimenti, per restare sempre aggiornati e controllare l’andamento dell’economia.

