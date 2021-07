Estate: mare, sole, acqua, sale, caldo! Ecco le principali parole che balzano in mente collegate a questo periodo estivo!

Proprio collegate a questo periodo ci sono le ferie, spesso fatte proprio in località di mare. Quali sono, allora, le migliori calzature da portare in vacanza se la meta è il mare?

Ci sono ovviamente dei fattori da tenere in considerazione, non tutti, infatti, vivono le vacanze al mare nello stesso modo.

In linea generale, però, proprio queste scarpe sono le migliori da portare in ogni vacanza al mare che si rispetti.

Sono proprio queste le migliori scarpe da portare in vacanza al mare

Salgono in pole position le scarpe da acqua. Chiamate anche scarpe da scogli sono ideali in ogni vacanza al mare.

Perché? Semplicemente per entrare in acqua in serenità e sentirsi liberi di appoggiare i piedi senza spiacevoli sorprese.

Inoltre semplificano un pochino il galleggiamento, facilitando la nuotata. Non sono ovviamente da intendersi come strumento salvagente.

Scarpe da ginnastica leggere: ecco un altro vero e proprio must!

Meglio se in tela e bianche, sono perfette per le passeggiate alla scoperta di borghi e angoli nascosti delle località di balneazione.

Rendono casual ogni outfit e conferiscono un gran senso di comodità.

Sandali gioiello: un tocco di classe super chic! Ideali per impreziosire tutti gli outfit più semplici, non solo spostano l’attenzione sui piedi, ma illuminano tutta la gamba.

E per i maschietti? Sicuramente una scarpa leggera e traspirante.

Le migliori sono proprio quelle che imitano le scarpe da vela. L’effetto è molto cool e la comodità è assicurata.

Mai dimenticarsi, ovviamente, di ciabatte e sandali adatti ad andare in spiaggia.

Proprio per questo uso è meglio non scegliere prodotti ricchi di dettagli o in materiali diversi dalla plastica o dalla gomma.

Acqua, sale e sole non sono i migliori amici delle scarpe. Spesso, infatti, li scoloriscono o rovinano.

Ecco, quindi, quali sono le migliori scarpe da portare in queste vacanze al mare.