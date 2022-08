Ecco l’abbigliamento da mettere in valigia per andare in montagna

Per qualcuno è arrivato il momento di partire per le sospirate vacanze. Magari, di solito eravamo abituati ad andare al mare, ma c’è sempre una prima volta anche per la montagna. Importante, però, è arrivare con il giusto abbigliamento per non farsi trovare impreparati. Perché, magari, ci siamo preoccupati di prenotare un posto bello, spendendo poco, grazie a siti appositi. Però, ricordiamoci di portare in montagna alcuni accessori e vestiti fondamentali per goderci in tutta tranquillità le nostre escursioni. La bellezza dei monti si gusterà meglio se ci mettiamo nelle condizioni migliori per farlo.

Cosa non dovrebbe mai mancare, in valigia, per una vacanza confortevole in alta quota

Per andare in montagna ecco l’abbigliamento da mettere in valigia, allora. Prima di tutto, si parte dai piedi. Evitiamo di andare a fare delle gite in montagna con le scarpe da ginnastica. Purtroppo sono in tanti coloro che preferiscono risparmiare, usando queste particolari calzature. Che vanno bene per una passeggiata in pianura, ma cosa diversa è salire in alto. Su sentieri e percorsi più o meno agevoli. Per questo, sono fondamentali le scarpe da escursionismo.

Sono calzature apposite per andare a fare trekking in montagna. Infatti hanno, di solito, una gomma antiscivolo che permette di avere più stabilità. E, cosa non trascurabile, sono più resistenti, proteggendo i piedi e, soprattutto, le caviglie, da eventuali storte. Purtroppo evenienza non così improbabile, quando si cammina su sassi in salita. E con le scarpe da ginnastica certi terreni sono davvero difficili da percorrere senza una suola adeguata. Meglio poi prendere una misura in più rispetto al proprio numero abituale di scarpa.

Così come fondamentali sono le calze. Attenzione, però, a non usare le classiche calze di spugna con le quali camminiamo in estate. Non indossiamo scarpe da tennis e, soprattutto, stiamo sottoponendo i nostri piedi a uno sforzo non abituale. Senza adeguate calze tecniche, traspiranti, rischieremmo vesciche e bolle che potrebbero compromettere le nostre vacanze.

Ecco l’abbigliamento da mettere in valigia per andare in montagna

Anche i pantaloni devono essere specifici per il trekking. Comprarne un paio tecnico, infatti, aiuta a prevenire danni maggiori in caso di cadute o abrasioni. Ne esistono, poi, anche modelli che da lunghi si possono ridurre a corti, con una semplice cerniera. Fondamentale è avere sempre con sé il giubbottino impermeabile per proteggersi da una eventuale pioggia che potrebbe sorprenderci durante il percorso.

Quanto allo zaino, meglio investire euro in uno specifico per il trekking, che permette anche di distribuire meglio il peso degli oggetti trasportati. Quanto alla parte superiore, vanno benissimo la maglietta di cotone e una felpa da usare se necessario, però, meglio pensare a un ricambio, meglio ancora se con le maniche lunghe.

