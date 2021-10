Lo specchio è un elemento indispensabile per arredare casa. Aiuta a dilatare gli spazi, a catturare la luce e a conferire agli ambienti uno stile del tutto personale. Ce ne sono per tutti i gusti, di ogni dimensione e possono essere posizionati in qualsiasi stanza. Bisogna sapere, però, che si tratta di oggetti delicati la cui superficie esige particolari attenzioni per la pulizia. Con il passare del tempo, infatti, possono deteriorarsi a causa di umidità, graffi e ossidazione. A questo punto o si sostituiscono o si cerca di recuperarli in qualche modo. Per coprire le imperfezioni di uno specchio rovinato ecco delle tecniche fai da te veloci ed economiche.

Lo specchio e la sua storia

I primi specchi della storia erano semplici lastre di metallo leggermente curve, che venivano perfettamente lucidate per renderle riflettenti. Successivamente i veneziani, che divennero maestri in tutto il Mondo, utilizzarono una lastra di cristallo piana e lucida unita a fogli di stagno, creando specchi di ottima qualità.

Oggi gli specchi sono composti da una lastra di vetro sulla quale viene fissata per elettrolisi un sottile strato di argento o di alluminio. Lo strato metallico, posto sul lato opposto a quello riflettente, è ricoperto da una vernice che lo protegge.

Per coprire le imperfezioni di uno specchio rovinato ecco delle tecniche fai da te veloci ed economiche

Purtroppo gli specchi non durano per sempre, anche se li si pulisce bene, con il passare del tempo si deteriorano. In bagno, ad esempio, a causa dell’umidità possono apparire macchie di ruggine esteticamente poco piacevoli, soprattutto sui bordi. Altri specchi, invece, possono presentare dei graffi antiestetici. Ecco alcune tecniche per recuperare uno specchio rovinato.

Profilo di alluminio

Bisogna procurarsi un profilo di alluminio e della colla trasparente. È necessario tagliarlo in pezzi con un seghetto e levigarlo affinché sia perfettamente liscio. Dopo aver pulito lo specchio con un panno imbevuto di alcol, bisogna stendere uno strato di colla e far aderire l’alluminio. Questa soluzione è valida per ricoprire i bordi.

Decoupage

Attraverso la tecnica del decoupage si possono applicare adesivi o fogli acetati sullo specchio. Nella scelta dei decori bisogna tener presente che diventeranno parte dell’arredamento, quindi dovranno rispecchiare necessariamente lo stile della stanza. Si può scegliere questa soluzione in caso di graffi su specchi con superficie ampia.

Stencil

La tecnica dello stencil è semplice ed economica. Si possono utilizzare modelli preconfezionati o creare manualmente i disegni da applicare. Sono fogli acetati, adesivi o non, che possono essere acquistati nei negozi di bricolage oppure online. I soggetti possono essere fiori, animali, personaggi dei cartoni oppure frasi celebri. Con questa tecnica si possono coprire graffi ed eventuali macchie situate anche nei punti più difficili.

I graffi

Per graffi superficiali si può mettere un sottile strato di smalto per le unghie oppure passare più volte un panno in microfibra con bicarbonato di sodio mischiato ad acqua o dentifricio.

Se si devono trattare, invece, graffi più profondi è preferibile applicare una soluzione liquida per l’ottone, strofinare la superficie e poi procedere come sopra.

Prima di buttare uno specchio rovinato, a cui si potrebbe essere affezionati, si può tentare di recuperarlo in questi modi, risparmiando anche denaro.