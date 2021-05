Stirare i panni, per quanto possa essere uno scaccia pensieri, in realtà è sempre qualcosa di molto seccante. Specie se sono tanti, sembra che non finiscano più e la montagna di vestiti sembra l’Everest.

Sicuramente è un processo che non finirà mai perché dopo un lavaggio in lavatrice ce n’è sempre un altro. I vestiti si sporcano, si lavano e si stirano e quindi il circolo vizioso non potrà mai chiudersi.

Ma come potere alleviare tale stress e rendere l’operazione della stirata quanto più piacevole possibile? Ecco quali sono i 2 luoghi inaspettati in cui mettere la biancheria pulita da stirare per non essere stressati.

Mettere i panni in una cesta foderata di stoffa o di vimini, è sicuramente un’operazione che tutti facciamo, lasciandola in lavanderia (per chi ce l’ha). In questa cesta, i vestiti si possono lasciare traspirare in attesa della stirata.

Ci sono due categorie di posti in cui mettere la nostra cesta e tutto dipende da due fattori. Il primo è se vogliamo ricordarci di stirare, il secondo è se invece vogliamo non pensarci e stare più sereni.

Relativamente al primo sarebbe utile comprare una cesta che sia medio piccola (magari pieghevole) da mettere nello stanzino.

In questo modo, visto che abbiamo uno spazio limitato e date le dimensioni della cesta, saremo portati a stirare spesso per poterci liberare il prima possibile della piccola quantità accumulata.

Il secondo fattore e la cesta grande

In merito al secondo fattore, invece, il suggerimento è acquistare una cesta molto grande anche con un coperchio e metterla in questi posti. Cucina, soggiorno se è un oggetto che può fungere anche da arredo.

Oppure se il periodo è estivo, va bene anche in balcone. In questo modo, avendo una cesta molto grande c’è anche tanto spazio da dover occupare e questo è un vantaggio. Infatti, si potranno contenere molti panni e la stiratura sarà quindi diluita nel tempo. La capienza l’ideale sarebbe quella per cui si potrebbero contenere almeno indumenti per tre lavatrici.

Così facendo, la stiratura sarà una o due volte ogni settimana. Il tutto, quindi, sta nell’acquistare un contenitore inversamente proporzionale alla nostra voglia di stirare.

Più è tanta la voglia di stirare e più deve essere piccolo mentre più non abbiamo voglia e più grande deve essere il contenitore.