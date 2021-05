La carta famiglia è quello strumento in cui il Governo ha riunito agevolazioni e bonus pensati per i nuclei familiari.

Abbiamo parlato di come richiederla e quali sono i requisiti in questo articolo.

Qui spieghiamo come usare la carta famiglia nei negozi per ottenere sconti almeno del 5% e sfruttare le occasioni di risparmio offerte alle famiglie numerose. Famiglia numerosa significa con almeno tre figli di età inferiore a 26 anni e conviventi con i genitori. Gli sconti pensati per la famiglia sono davvero numerosi. La carta può essere usata per acquisto di alimentari, prodotti per la pulizia della casa o l’igiene personale. Ottima anche per comprare libri e cancelleria per la scuola. Non va dimenticata quando si pagano le bollette di acqua, luce e gas ed anche la tassa sui rifiuti.

La carta famiglia non è però una carta di credito

Non va confusa con la carta sociale di qualche tempo fa. Sulla carta famiglia lo Stato non carica nessuna somma di denaro. È invece uno strumento di riconoscimento delle famiglie numerose che consente di ottenere certi sconti in determinati esercizi o per certi servizi.

Vediamo nel dettaglio come usare la carta famiglia nei negozi per ottenere sconti almeno del 5% e sfruttare le occasioni di risparmio offerte alle famiglie numerose

La scelta di aderire al programma spetta al commerciante

I negozianti non sono obbligati ad aderire alla campagna di sconti. Quindi è bene informarsi prima per sapere in quali negozi la carta famiglia è accettata e quale percentuale di sconto si può ottenere.

La lista dei negozi in cui usufruire degli sconti

La lista può essere consultata sul sito internet Carta Famiglia seguendo l’indicazione “Dove usare la carta”. Vi forniamo il link qui.

Un negozio che aderisce all’iniziativa dovrà offrire non meno del 5% di sconto. Al momento del pagamento il titolare della carta potrà pretendere questo sconto minimo.

Come le tessere sconto più moderne, anche la carta famiglia può essere salvata sul telefono e mostrata sullo schermo alla cassa. Può essere usata anche per acquisti on line.