Chiunque ospiti, o abbia ospitato, nella propria casa un animale domestico sa bene che non si tratta di un gioco da ragazzi. Condividere i propri spazi con un gatto, o un cane, non è una passeggiata, e chi sta per fare questa scelta ne deve essere cosciente. Dall’altra parte, se si è in grado di accettare dei compromessi e rinunciare a qualche libertà, si vivrà una delle esperienze più belle che la vita regala. Infatti avere nella propria abitazione un amico a quattro zampe vuol dire doversi occupare, e preoccupare, di diverse situazioni. Dal cane che abbaia molto al gatto che sporca dentro casa, la lista è veramente lunga.

Il ruolo della razza

Anche per questo in molti, prima di prendere un cane ad esempio, si informano sul carattere e sulla predisposizione di una determinata razza. Chi ricerca un cane docile e silenzioso, chi lo ricerca piccolo e che non cresca nel tempo, le opzioni possono essere tante. Quando si fa una scelta di questo tipo è però importante essere consapevoli che, qualsiasi esemplare si decida di prendere, avere un cane rimane un impegno importante. Se non ci si considera in grado sarebbe meglio rimandare.

Detto questo, è effettivamente vero che la razza gioca un ruolo fondamentale sulle caratteristiche comportamentali e fisiche del cane. Conoscerle bene dunque potrebbe aiutare nella scelta, considerando appunto i nostri desideri e le nostre preferenze. Esistono infatti razze di cane che non abbaiano o cani adatti per appartamento. In questo articolo vogliamo presentare una razza che, grazie alla sua fisionomia, non emette quasi nessun odore. Infatti ecco svelata dagli esperti la razza di cane che non puzza.

Il maltese

Il maltese è una razza di origine italiana che, ovviamente, è molto popolare nel nostro paese. È inoltre indicata da molti come una razza ottima per chi è molto sensibile agli odori. Infatti i cani, per diverse cause, alle volte puzzano molto. Per quanto possa essere spiacevole, per la loro natura è molto importante rilasciare quel tipo di odore. Infatti anche lavarlo troppo spesso potrebbe avere delle ripercussioni. Il maltese dunque rappresenta un ottimo compromesso. Grazie al fatto che presenta una pelle liscia, non nasconde ne lo sporco ne il cibo nelle piaghe e dunque non rilascia un cattivo odore. Inoltre parliamo di un cane molto piccolo che non cresce con il passare degli anni. Dunque ecco svelata dagli esperti la razza di cane che non puzza.