Oggi gli Esperti della Redazione vogliono svelare ecco la pianta che non può mancare per avere soldi, fortuna e felicità. Stiamo parlando dell’albero di giada. È un arbusto di origine africana molto comune, che ha innumerevoli proprietà benefiche. La sua fama però dipende da una sua caratteristica particolare, grazie alla quale le è stata attribuito il soprannome di “pianta porta soldi”. Infatti, secondo un’antica tradizione cinese, grazie ai suoi poter garantisce l’arrivo di grande ricchezza e fortuna a chi decide di tenerla in casa.

Vediamo da dove nasce la fama di questa pianta. Dunque, secondo il Feng shui, una delle più antiche e conosciute arti cinese, il colore degli oggetti e la loro forma possono avere una forte influenza su ciò che accade nella nostra vita. Proprio in base a questa filosofia all’albero di giada è attribuito il potere di riempire l’ambiente in cui si trova di energie positive e di assicurare grandi guadagni. Per queste sue capacità, l’albero di Giada è chiamato appunto “pianta della fortuna” o “pianta dei soldi”.

Ecco la pianta che non può mancare per avere soldi, fortuna e felicità

La “pianta dei soldi” può essere posizionata sia in casa che in ufficio. È importante, affinché volga il suo lavoro propiziatorio, metterla nell’angolo della stanza più esposto a sud-est.

L’albero di Giada è una pianta abbastanza diffusa. Si può acquistare nei vivai, ma anche in alcuni supermercati. In alternativa spesso si trova in vendita anche on line, generalmente già invasata. È una pianta che non ha necessità di cure particolari. Ama il sole e non necessita di frequenti innaffiature. In inverno non ha bisogno di grandi quantità di acqua e in estate va irrigata solo quando il terreno è asciutto. Se ben curata regalerà foglie verdi per tutto l’anno. All’arrivo dell’inverno compariranno dei meravigliosi fiori a forma di stella di colore rosa oppure bianchi.

Svelata dunque ecco la pianta che non può mancare per avere soldi, fortuna e felicità, non resta altro che correre ad acquistarla per godere di un ricco 2021.