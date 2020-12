Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco un’alternativa economica ed ecologica agli assorbenti ed alla coppetta che in poche conoscono. Ebbene si stima che, in media, ogni donna consumi nell’arco della propria vita circa 11000 assorbenti per il ciclo mestruale. Con una media di circa 20 assorbenti per pacco, si parla di circa 550 pacchi consumati, per un valore complessivo di circa 2750 euro, calcolando un prezzo di circa 5 euro a pacco. Si tratta di una cifra non da poco, considerato che ci troviamo di fronte ad un bisogno essenziale che, in Italia, viene ancora tassato come un bene di lusso (IVA al 22%). Per non parlare della quantità considerevole di rifiuti non riciclabili prodotta ogni mese, ricordando che un assorbente impiega circa 200 anni per decomporsi. Ecco perché potrebbe risultare utile ed anche conveniente ricorrere ad altri prodotti per il ciclo mestruale.

Vogliamo dunque proporre una soluzione diversa: ecco un’alternativa economica ed ecologica agli assorbenti ed alla coppetta che pochi conoscono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

In un articolo precedente abbiamo visto come risparmiare soldi e fare bene al pianeta, acquistando le coppette mestruali. Tuttavia, anche l’utilizzo delle coppette presenta non pochi problemi. L’uso del dispositivo igienico, infatti, impedisce il deflusso completo del sangue su tutte le pareti. Questo è un fattore indispensabile ad una corretta pulizia del tratto vaginale e dunque per la proliferazione di batteri nocivi all’interno dello stesso. Senza contare che l’utilizzo di una coppetta può rivelarsi scomodo, soprattutto quando ci si trova spesso fuori casa.

Esiste una soluzione semplice e a costo contenuto: ecco un’alternativa economica agli assorbenti ed alla coppetta che pochi conoscono: gli assorbenti lavabili.

Assorbenti lavabili

Gli assorbenti lavabili sono di facile manutenzione e utilizzo. Si applicano esattamente come i tradizionali assorbenti usa e getta e si lavano in lavatrice come qualsiasi altro capo di biancheria intima, tranne al primo lavaggio che si consiglia di fare a mano. Il tessuto è morbido ed ergonomico e resta asciutto a lungo, in media vanno cambiati ogni 4-5 ore. Si possono trovare in diversi tessuti e dimensioni, a seconda delle esigenze personali. Si possono acquistare online ed un set di assorbenti lavabili è composto da almeno 5 assorbenti il cui prezzo varia dai 20 ai 25 euro.

Alla luce di quanto esposto ecco un’alternativa economica ed ecologica agli assorbenti ed alla coppetta che pochi conoscono.