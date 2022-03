Ogni tanto a tutti piace coccolarsi un po’ con un dolcetto, che sia del supermercato o della pasticceria, ma ancora meglio se fatto in casa. Tra gli ingredienti più soddisfacenti c’è sicuramente il cioccolato, molto comune nelle ricette di dessert e ottimo per favorire il buonumore. Abbinato a pochi ingredienti economici può diventare un dessert squisito con un frutto di stagione. Ma è buonissimo anche in una crostata golosa da gustare a colazione o per merenda.

Per una crostata semplice ma eccezionale è questo l’abbinamento col cioccolato perfetto da gustare a colazione

Il cioccolato è un ingrediente che si sposa benissimo con la frutta. L’abbinamento classico lo vede spesso insieme all’arancia, ma è squisito anche con le pere. Vediamo quindi come usare questa combinazione golosa in una crostata deliziosa. Come per ogni crostata, bisogna preparare innanzitutto la pasta frolla e poi la farcitura. Per la pasta frolla serviranno:

350 g di farina;

1 uovo intero e 3 tuorli;

150 g di zucchero;

150 g di burro;

scorza di limone q.b.

In alternativa, si può preparare la pasta frolla con un ingrediente sano che varrebbe oro per la salute cardiovascolare.

Per la farcitura della crostata, invece, bisognerà procurarsi:

4 pere mature medie;

170 g di cioccolato fondente;

200 ml di panna fresca;

100 g di zucchero a velo;

50 g di zucchero semolato;

1 stecca o bustina di vaniglia;

2 uova.

Come preparare questo dolce delizioso con le pere

Preso tutto l’occorrente, iniziamo con la preparazione della pasta frolla. Bisogna anzitutto mettere gli ingredienti in una ciotola e mescolare bene fino a ottenere un impasto omogeneo. Dopo avergli dato la forma di una palla, bisogna coprire il composto con la pellicola trasparente e metterlo in frigorifero per circa due ore. Nel frattempo, si lavano e si sbucciano le pere, da tagliare a fettine abbastanza sottili. Per evitare che diventino nere lasciandole all’aria, sarebbe utile immergerle in acqua fredda.

Per preparare il ripieno si parte scaldando in un pentolino il cioccolato, la panna, la vaniglia e i due tipi di zucchero. Quando il cioccolato è ben fuso, va tolto dal fuoco e lasciato raffreddare. Dopodiché, bisogna unirvi le uova e mescolare con una frusta da cucina. Quindi, si può stendere la frolla e metterla in una tortiera imburrata e infarinata. Con una forchetta si dovranno praticare dei forellini sul fondo della frolla, su cui adagiare poi le pere scolate. Si possono disporre componendo un disegno a piacere, in genere è molto d’effetto una rosa che parte dal centro. A questo punto si deve versare la crema al cioccolato e infornare a 180 gradi per circa 40 minuti.

Questo è il segreto per una crostata semplice ma eccezionale al cioccolato e pere. Se si ama veramente il cioccolato, non si può non provare anche un dessert al pistacchio veloce e senza burro.