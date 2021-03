Ci sono vari modi per guadagnare di più ogni mese. Secondi lavori, bonus dello Stato o lavoretti di ogni genere. Possiamo anche pensare che guadagnare può essere sinonimo di risparmiare. E, sul risparmio, ci sono moltissimi modi. Fare attenzione al supermercato, rimandare determinati acquisti, cambiare le abitudini.

Possiamo però considerare la seguente alternativa. Da un po’ di tempo, diciamo qualche anno, c’è un modo che consente di guadagnare fino al 50% di più del proprio salario. Ecco il trucco per guadagnare fino a 500 euro in più al mese.

Imparare questa lingua straniera

C’è una scuola di lingue che si chiama “Ef English Town”. Quest’ultima ha eseguito uno studio per vedere se la competenza della lingua inglese porti a lavori più remunerati.

Diciamo subito che, purtroppo, in Italia le lingue straniere non sono il nostro forte. Le sappiamo troppo poco e male, e troppe poche persone possono realmente dirsi bilingue o trilingue. Questa presa d’atto ha delle conseguenze molto forti sul salario: non sapere una lingua straniera può essere davvero un handicap.

Il trucco per guadagnare fino a 500 euro in più al mese

Tuttavia, Ef English Town ha ideato un programma che si chiama “earning calculator” che si basa sui dati dei loro studenti. In particolare, l’applicazione va a rilevare i progressi nella carriera di coloro che hanno studiato e quindi migliorato la lingua inglese. Si stima che, nel corso degli anni seguenti allo studio, c’è una media del 45% in più in busta paga.

In altre parole, chi studia l’inglese ha un’alta probabilità di guadagnare in media il 45% in più di chi non lo studia. In euro, siamo attorno ai 500 euro. Ci sono anche picchi del 50% o 55%. Tanto dipende anche dal livello acquisito della lingua, naturalmente chi meglio la sa meglio si posiziona. Ecco come guadagnare fino a 500 euro in più al mese.