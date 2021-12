Le classifiche piacciono sempre di più e gli esperti, quindi, non si sono assolutamente tirati indietro nel farle. Soprattutto quando arriva la fine di un anno, si tendono sempre a tirare le somme di quello che è stato. In 10 punti ogni settore racconta il meglio di quell’anno. E così lo fa anche il mondo del vino. Ed ecco la classifica degli ottimi vini del 2021 secondo alcuni esperti.

I vini del Mondo

Ci sono moltissimi Paesi al Mondo che producono vino e alcuni di questi hanno veramente sorpreso i palati dei sommelier. Infatti nella classifica degli ottimi vini del 2021 ci sono alcuni prodotti molto interessanti. Alcuni italiani, perché anche il Belpaese ha la sua eccezionale produzione di vini. Prodotti che non devono essere sottovalutati. Però se vogliamo provare qualcosa di nuovo, possiamo trovarne veramente tanti altrettanto eccezionali.

Ecco la classifica degli ottimi vini del 2021 secondo alcuni esperti

Vediamo, allora, subito il top del top di questo 2021. A fare la classifica è stata Wine Spectator, una delle guide più rinomate al Mondo. Secondo gli esperti, il premio va ad un vino rosso californiano: il Dominus Estate Napa Valley 2018. Un vino realizzato nella Napa Valley da Christian Moueix. Quindi il primo posto va attribuito agli americani.

Non saremo i primi, ma quinti sì e anche ottavi

Potevamo mancare nella lista degli ottimi vini del 2021? Ovviamente no, e infatti siamo alla posizione numero 5, ma non solo perché troviamo un vino italiano anche alla posizione numero 8. Quindi rientriamo nella top 5 e top 10, non male. Il vino, entrato nella classifica dei primi 5, è il Brunello di Montalcino Le Chiuse 2016. Un vino che è leggenda, infatti il Brunello di Montalcino è uno dei prodotti simbolo e orgoglio italiano.

Un altro grande vino italiano, però, entra nella classifica dei 10. E stiamo parlando di un altro grande successo del Made in Italy. Alla posizione numero 8, infatti, vediamo il Barolo Bricco Boschis 2016 di Cavallotto. L’Italia, quindi, si conferma nuovamente una grande produttrice di vini. Vini che il Mondo ama bere e che gli italiani amano bere. E visto che stiamo andando verso le feste di Natale, non resta che trovare il vino perfetto per il grande pranzo del 25 dicembre. Magari potrebbe essere uno di questi.

