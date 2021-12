Scadenze tecniche che portano i mercati al ribasso, ma se si osservano attentamente i movimenti non c’è al momento di cosa preoccuparsi in quando la tendenza rimane rialzista.

Quale strategia di trading applicare? La nostra view è la seguente: altro che ribasso a Wall Street, lunedì probabilmente si formerà un minimo inferiore a venerdì e poi nuova partenza al rialzo ma procediamo per gradi.

Alla chiusura di contrattazione del 17 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi degli indici azionari americani:

Dow Jones

35.365,45

Nasdaq C.

15.169,68

S&P500

4.620,64.

I prezzi che manterranno gli indici al rialzo o li porteranno al ribasso

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 35.801. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.633.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 14.960. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.834.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.666,70. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

Per il momento quindi non si ravvisano i prodromi di ribassi duraturi e quindi la struttura dei grafici settimanali dovrebbe presentarsi come segue:

Ecco perchè il nostro Ufficio Studi afferma che: altro che ribasso a Wall Street, lunedì probabilmente si formerà un minimo inferiore a venerdì e poi nuova partenza al rialzo.

Previsione

Minimo settimanale: lunedì.

Massimo settimanale giovedì (venerdì i mercati rimarranno chiusi).

Questa view poi verrà confermata di giorno in giorno.

Come investire nei prossimi giorni? Focus su Fedex Corporation

Mentre i titoli Amazon, Meta Platform (ex Facebook) e Microsoft continuano a mostrare una certa debolezza, nella giornata di venerdì Fedex Corporation (NYSE:FDX) è salito del 4,95% e ha chiuso la giornata di contrattazione al prezzo di 250,32 dollari. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 215,68 e il massimo a 317,24.

Cosa attendere da ora in poi? Puntare su ulteriori rialzi?

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti ( 30 giudizi) stimano un fair value a 305,26 dollari. I nostri calcoli invece, portano a un prezzo obiettivo di 224 dollari per azione.

Strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 238,42, i prezzi nei prossimi 1/3 mesi, potrebbero continuare a salire verso l’area di 300 dollari. Nel breve, un primo indizio ribassista si verificherà in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 238,42.