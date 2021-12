Dopo un bella cena è veramente gustoso bersi un bicchiere di liquore. Ma un bicchierino lo beviamo anche quando andiamo a sciare per riscaldarci. A casa siamo soliti avere sempre gli stessi liquori, quelli più famosi e più facili anche da trovare in commercio. I supermercati sono ben forniti, però non hanno quelli particolari. E a lungo andare i soliti liquori annoiano, allora proviamo questi superalcolici che stregheranno tutti. Questi sono fantastici sia da bere in compagnia sia come regalo di Natale. Ma quali possiamo regalare per non risultare banali e far colpo? Oppure quali possiamo servire ad una cena di Natale per stregare i nostri ospiti e far assaggiare loro qualcosa di veramente unico?

Vediamo allora 3 particolari liquori dal sapore unico. Potrebbe risultare difficile trovarli al supermercato, quindi sarà necessario recarsi in negozi specializzati oppure online.

Il primo è il Fil de Fer, e no, non stiamo parlando della famosa lampada realizzata da Enzo Catellani. Infatti parliamo di un liquore tipico delle zone prealpine. È corposo, di color arancione, con 50% di rhum e a base di uova. Questo liquore, creato sulle pendici del Monte Rosa, va servito caldo oppure freddo da frigo durante i periodi estivi. Ma non finisce qui, infatti possiamo anche versarlo sul gelato come se fosse una specie di glassa. Molto particolare e bella è l’etichetta stampata sulla bottiglia, che ricorda le pubblicità anni 60.

Un altro squisito liquore dal sapore di montagna e di sottobosco è il Genepì. Questo liquore è tipico del Piemonte e della Valle d’Aosta. Un liquore molto erboso ottenuto dalla macerazione in alcol di artemisie alpine, che va servito freddo liscio oppure con del ghiaccio. Perfetto da servire alla fine di un pasto oppure per creare dei cocktails. Il Genepì è un liquore che, se siamo fortunati, possiamo trovare in qualche supermercato, oppure possiamo acquistarlo online tranquillamente e farlo arrivare direttamente a casa.

Infine abbiamo l’amaro Camatti. Dalla montagna passiamo direttamente al mare. Infatti, questo amaro è simbolo della città di Genova ed è un antico liquore prodotto dall’infusione di erbe, fiori e radici aromatiche. Perfetto da bere in barca quando si è soli con il mare oppure tra una surfata e un’altra. Amato anche dagli sportivi perché rianima e dà energia.

