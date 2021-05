Quando siamo a una serata con degli amici, è normalissimo bere una bella bottiglia di birra in compagnia. Se siamo a casa poi, stesi sul divano a chiacchierare, il gusto di questa bevanda sembra essere sempre più buono. Quando quest’ultima è finita, siamo abituati a buttarne il contenitore nella spazzatura. Ma questo solo perché ancora non conosciamo delle idee di riciclo sorprendenti e fantastiche. Infatti, Non vorremo più gettare le bottiglie di birra vuote perché ora conosciamo questi metodi per riutilizzarle che ci torneranno davvero utili.

Una bottiglia di birra vuota può diventare una deliziosa mangiatoia per uccelli

Prendiamo la nostra bottiglia di birra ormai finita, laviamola con acqua e sapone e asciughiamola con cura e attenzione. Ora riempiamola con dei semi che possano attrarre gli uccellini e capovolgiamola su una ciotola. Attenzione a rimuovere tutte le parti contundenti o che potrebbero tagliare i piccoli animali che decideranno di venire a farci visita. Successivamente, posizioniamola sul nostro balcone e il gioco è fatto!

Possiamo creare anche un fantastico porta-spazzolino

Altro riutilizzo davvero interessante riguarda la nostra casa e, in questo caso particolare, il bagno. Infatti, una vecchia bottiglia di birra ormai vuota potrà diventare un divertentissimo porta-spazzolini. Ci basterà rimuovere la parte superiore di essa con le giuste tecniche per ottenere un piccolo contenitore dove avremo l’opportunità di riporre anche il nostro dentifricio! Per ottenere questo risultato, rivolgiamoci in questo caso a degli specialisti che fanno questo lavoro, senza correre rischi a casa con il fai da te. Se non siamo degli esperti, infatti, la cosa migliore sarà recarci in qualche centro specializzato e richiedere quello che vogliamo.

Dunque, ora è certo. Non vorremo più gettare le bottiglie di birra vuote perché ora conosciamo questi metodi per riutilizzarle che ci torneranno davvero utili! Ci basterà seguire alcuni semplici consigli e metterli in pratica per risparmiare e riciclare. In questo modo faremo sicuramente un favore a noi stessi ma, al tempo stesso, lo staremo facendo anche all’ambiente. Perciò, perché continuare ad aspettare? Mettiamoci subito all’opera!

