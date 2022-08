Ad alcune persone può piacere particolarmente adoperare salse in cucina. Questo perché si tratta di preparazioni in genere stuzzicanti, che possono dare più sapore ai piatti. O, addirittura, cambiarlo in meglio. Siamo abituati, in genere, a usare salse per condire cibo di tipo finger food oppure verdure.

Ma sono comuni anche le salse per il pesce. Come, ad esempio, la salsa cocktail per i gamberetti. Pochi penserebbero a qualcosa di diverso. E non verrebbe in mente neanche di preparare una salsa per un piatto gustoso come il salmone al forno. Questa portata principe di un pranzo estivo può, infatti, essere impreziosita da una salsa davvero particolare.

Una preparazione a base di senape

Pochi penserebbero alla senape come condimento per il salmone. Questa salsa viene infatti riservata a cibi come hot dog o per portate particolari, accompagnate da pane o patate. Quando davanti a noi, a tavola, c’è un piatto di pesce, il massimo a cui pensiamo come condimento è una spruzzata di limone. E invece una salsa alla senape può conferire una nota diversa al salmone al forno. La si potrà preparare in fretta e senza fatica, con questi ingredienti:

4 cucchiai di senape;

3 cucchiai di zucchero;

2 cucchiai di aceto di vino rosso;

3 cucchiai di olio di semi di arachidi;

1 ciuffo di aneto;

sale fine q.b.;

pepe nero q.b.

La salsa da fare per condire un piatto di pesce e il salmone al forno

Preparare questo condimento per il salmone al forno sarà davvero semplice. Dovremo prendere una terrina e versare i 4 cucchiai di senape. Aggiungeremo 3 cucchiai di zucchero bianco, 2 cucchiai di aceto di vino rosso e mescoleremo. Aggiungeremo ora l’olio e dovremo sbattere per bene la salsa con una frusta. Quando l’olio sarà incorporato verseremo nella terrina l’aneto, tritato in maniera molto fine. Dovremo quindi addizionare ancora un pizzico di sale e uno di pepe nero. Il condimento sarà ora pronto.

Dunque è questa la salsa da fare per condire una portata a dir poco principesca come quella del salmone al forno. Potremo quindi versarne un cucchiaio sul piatto, accanto al pesce, oppure direttamente su di esso.

