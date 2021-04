I CD sono strumenti ormai divenuti obsoleti in epoca moderna. Se abbiamo però intenzione di liberarcene, dovremmo pensare almeno di conservare le vecchie custodie. Infatti, queste possono essere riutilizzate in un modo davvero sorprendente.

Ecco allora che spiegheremo qui perché chi ha il pollice verde deve assolutamente conoscere questo straordinario utilizzo alternativo dei porta CD. Scopriamolo grazie ai sempre utili consigli della nostra Redazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Mille modi per proteggere le piante

A volte può capitare di non trovare un modo per riuscire a proteggere le proprie piantine nei mesi più freddi dell’anno. E quindi ci si abbandona all’idea di vederle piano piano perder tutte le loro foglie e appassire.

In realtà, con un po’ di impegno, si può facilmente trovare una soluzione per tenerle al sicuro e riaverle a disposizione nella bella stagione. Grazie al fai da te è infatti possibile ad esempio riutilizzare le vecchie finestre che si volevano buttare, combinare lastre di vetro con assi di legno o delle semplici bottiglie in plastica. Da tutti questi oggetti si potranno facilmente ottenere degli splendidi contenitori per i fiori.

Chi ha il pollice verde deve assolutamente conoscere questo straordinario utilizzo alternativo dei porta CD

Anche i porta CD sono ottimi per conservare le nostre adorate piante. Potremo infatti riutilizzarli per costruire una splendida serra casalinga in miniatura. Per realizzarla impiegheremo veramente una manciata di minuti.

Tutto quello che dovremo fare è utilizzare le custodie trasparenti rigide come se fossero mattonelle che andranno a comporre la nostra serra a forma di casetta. Con un po’ di colla le attaccheremo quindi una vicino all’altra ai bordi, per formare il perimetro della serra. Le ultime due custodie le disporremo invece in cima a mo’ di tetto. Ed il gioco è fatto.

Ora potremo disporre all’interno le piantine in un contenitore di plastica e conservarle dentro casa dove più ci piace. Ecco, dunque, perché chi ha il pollice verde deve assolutamente conoscere questo straordinario utilizzo alternativo dei porta CD.

Se l’articolo è piaciuto, potrebbe interessare anche perché basta qualche sigaretta per mettere per sempre fine a questa piaga che affligge le piante.