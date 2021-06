Essiccare la frutta di stagione è uno dei segreti per poterne godere tutto l’anno. Non tutti però sanno quanto può essere facile farlo anche senza appositi apparecchi. Per questa ragione condividiamo con i nostri Lettori 2 trucchi delle nonne sorprendentemente facili per essiccare i fichi al naturale.

I 3 momenti giusti per raccoglierli

È facile comprendere che è fondamentale raccogliere i fichi al giusto punto di maturazione. I mesi di giugno e luglio sono i migliori per fare una scorta dei fichi detti “primaticci”. Agosto e settembre sono ricchi invece di fichi “forniti”. L’autunno regala quelli “tardivi”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il trucco delle nonne

Dunque appena raccolti tagliamo i fichi a metà. Foderiamo un vassoio con la carta da forno. Stendiamo i fichi con la polpa rivota verso l’alto in modo che non si tocchino fra loro. È infatti fondamentale che l’aria circoli liberamente per eliminare al meglio l’umidità dai frutti. Quindi copriamoli con una retina, affinché non entrino in contatto con gli insetti. Mettiamoli al sole per almeno 3 giorni. È importante che l’aria non sia umida. Quindi suggeriamo di ritirarli al tramonto per poi rimetterli al sole il giorno successivo. Quando solo scuri e asciutti è il momento giusto per mettere in pratica il primo dei segreti della tradizione.

Dunque un trucco delle nonne è inserire all’interno di ogni metà un gheriglio di noce, una mandorla o una nocciola. Quindi passare i fichi in forno a 180° per una decina di minuti. In questa maniera l’essicazione sarà uniforme su tutto il frutto. Ora possiamo riporre i frutti in un barattolo di vetro e goderne tutto l’anno.

Un’alternativa

Se vogliamo evitare di accendere il forno per risparmiare o per evitare che il calore si disperda per casa ecco un altro trucco delle nonne. Una volta asciugati i fichi al sole, facciamoli sbollentare per qualche minuto. Quindi rimettiamoli al sole ad asciugare definitivamente. A questo punto sistemiamoli in sacchetti di stoffa ben chiusi. Riponiamoli lontano dalla luce e dall’umidità. Con questo procedimento possiamo decidere di evitare di tagliare i fichi a metà.

Ecco dunque svelati i 2 trucchi delle nonne sorprendentemente facili per essiccare i fichi al naturale.

Approfondimento

Pochi sanno cosa succede davvero quando ingoiamo i semi del cocomero