Dall’8 marzo abbiamo dovuto sintonizzare la TV per vedere alcuni canali, tra cui quelli della RAI. E così, ci siamo adoperati per capire come fare senza dover necessariamente acquistare un decoder o addirittura una TV nuova di zecca. Abbiamo chiamato l’amico esperto di tecnologia, chiesto aiuto ai venditori dei negozi di elettrodomestici e non solo.

Ci siamo anche documentati su internet e, per fortuna, il nostro intento è andato a buon fine. O quasi. Infatti, non tutti siamo stati così bravi da risolvere il problema repentinamente ed ecco che ci troviamo ancora con i canali oscurati. Un po’ per mancanza di tempo e un po’ per pigrizia, purtroppo il risultato non cambia: niente programmazione della RAI e non solo.

È noioso non riuscire a guardare il TG regionale o le serie TV che tanto ci piacciono e non sappiamo quando risolveremo questo disagio. E quindi, cosa possiamo fare nel frattempo? Rinunciare ai programmi che più amiamo e cambiare i nostri gusti televisivi? Certo che no, perché la soluzione esiste ed è anche totalmente gratuita.

Ecco il trucchetto geniale e totalmente gratuito per continuare a vedere i canali rai senza sintonizzare la TV

La soluzione è molto semplice e potrebbe sembrarci leggermente insolita: la rete internet. Proprio così, ci basta una connessione internet ed un dispositivo tra pc, tablet o smartphone e potremo goderci quel film che tanto aspettavamo.

Non dobbiamo fare niente di particolare, complicato e tantomeno vietato. L’unica cosa da fare è digitare il sito internet della RAI e scegliere il canale che preferiamo.

Nel dettaglio, dovremo cliccare su Raiplay, selezionare “canali TV” e infine “dirette”. A questo punto, troveremo tutti i canali RAI da guardare comodamente online senza necessità di alcun decoder.

A differenza della televisione, appariranno le pubblicità che troviamo solitamente in rete, ma si tratta di pochi secondi di attesa.

Oltre alle dirette, possiamo guardare film, documentari, programmi e serie tv che preferiamo e adatti a grandi e piccini. Non sottovalutiamo, poi, il lato positivo di questa modalità online, dal momento che avremo modo di guardare la TV anche in treno. Si pensa sempre a Netflix, Amazon Prime e ad altre app simili, ma nessuno considera mai l’idea di guardare la TV… mobile.

Ecco il trucchetto geniale e soprattutto a costo zero per rimediare alla mancata sintonizzazione, a cui forse solo in pochi avevano già pensato.

Approfondimento

Per vedere nuovamente in TV il Tg3 della propria Regione ma anche Rai 1 HD e non, bastano pochi passaggi risolutivi