Esiste davvero un modo per vedere se qualcuno ha preso il nostro cellulare senza rendercene conto? La risposta è affermativa. Sarà capitato a tutti di avere la curiosità di guardare il cellulare di un amico, di un fratello ma soprattutto del fidanzato. E magari in quell’occasione abbiamo scoperto qualcosa di poco gradevole. Ma se qualcuno guardasse il nostro cellulare ci farebbe piacere?

Della serie “non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te”, vediamo allora come fare per vedere se qualcuno ha l’intenzione di spulciare il nostro cellulare.

Ecco il trucchetto facile per scoprire se qualcuno ha guardato di nascosto il cellulare

Abbiamo lasciato il nostro smartphone incustodito e al ritorno siamo curiosi di sapere se qualcuno lo abbia preso per guardarlo. Come fare?

Scarichiamo dal Play Store l’applicazione “Who touched my phone?” e dopo averla aperta acconsentiamo ai permessi richiesti. La prossima volta che qualcuno proverà ad inserire la password nel blocco schermo per accedere, l’applicazione registrerà tutto. Infatti quest’app darà la possibilità di sapere chi è stato, a che ora e se la password era conosciuta. Ecco il trucchetto facile per scoprire se qualcuno ha guardato di nascosto il cellulare.

Per il sistema iOS, appartenente agli smartphone marchiati Apple, l’applicazione in questione si chiama “Antifurto”. Questa, al contrario, emetterà un suono non appena il cellulare viene toccato, anche se per funzionare non deve essere messo in stand-by. Inoltre, l’applicazione, al contrario della prima è a pagamento.

Altre applicazioni

In ogni caso, se navighiamo sul web o sulle piattaforme adibite allo scaricamento delle app ce ne sono tante altre, anche se la migliore sembra essere “Who touched my phone?”.

Se perdiamo il cellulare, invece, un’ottima applicazione è “Trova il mio dispositivo”. Alcuni cellulari hanno questa funzione già inserita ma è possibile anche scaricarla. Basta cliccare sul pulsante ON quando, andando sulle impostazioni, cerchiamo su “Sicurezza” e poi sull’applicazione.

