Una perfetta pausa dalla vita di tutti i giorni è fatta di luoghi incantevoli e momenti di relax. In molti, però, sottovalutano l’importanza di una valigia studiata perfettamente per l’occasione. Chi ha intenzione di visitare posti immersi nella natura incontaminata come questo, deve puntare su un abbigliamento comodo e traspirante. Le persone che hanno invece intenzione di partire per spiagge meravigliose e piccoli paeselli in cui gustare ottimo cibo, devono puntare su praticità e versatilità. Quindi, ecco 5 capi di tendenza che bisognerebbe portare in valigia per vacanze indimenticabili e outfit perfetti!

Vestiti in tessuto crochet o lavorati a maglia

Queste lavorazioni hanno letteralmente conquistato tutte. Gli abiti in crochet sono versatili, freschi e perfetti per ogni occasione. Non solo è possibile usarli in spiaggia e al mare, ma anche per visite o tour guidati o per pranzi o cene d’estate. Suggeriamo di puntare su questi per una vacanza fatta di stile e praticità.

Ciabatte a fascia e basse

Le ciabattine rasoterra sono la rivoluzione di alcuni marchi costosi e famosissimi. È possibile, però, trovarne modelli per tutte le tasche e a prezzi davvero convenienti, visti i saldi. Queste sono perfette sotto i vestiti prima descritti, ma anche con un paio di shorts a farfalla o con tutine leggere. Il vero vantaggio è, però, nella comodità. Per cui suggeriamo questo modello di sandalo per visitare la città con eleganza e stile.

Camicioni in Pizzo San Gallo

È una delle lavorazioni più famose di sempre. Queste camicie oversize sono perfette, se indossate come abiti leggeri e freschi e ricalcano le caratteristiche dei vestiti crochet. Il tessuto è però ancor più rinfrescante e quindi perfetto anche per le ore più calde della giornata. Insomma, si tratta di un must immancabile in ogni valigia.

Completi in stile pigiama

Moltissime Influencer hanno lanciato questo trend di uscire con completi che ricordano l’abbigliamento da notte. Il vantaggio è che questi tessuti sono freschissimi e normalmente in seta. Sembrerà strano, ma rendono perfettamente anche con i tacchi e abbelliscono la figura con grandissimo stile. Importante sarà scegliere camicia e pantalone rigorosamente in tinta e in completo.

Ecco 5 capi di tendenza che bisognerebbe portare in valigia per vacanze indimenticabili

L’ultimo dei 5 capi è un po’ un jolly perfetto per ogni occasione. Si tratta del sandalo color oro e magari con cinturino o allacciatura alla schiava. Basta averne un solo paio in valigia e questo sandalo prezioso renderà ogni look perfetto, dal semplice “jeans e maglietta”, al “vestito sfarzoso”. Impossibile partire senza avere con sé questi elementi salva look!